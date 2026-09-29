Dlatego postanowiłem wybrać się do Londynu, na targi i konferencję DroneX, na której miałem nadzieję zobaczyć czy wyposażone w sztuczną inteligencję drony są nam naprawdę niezbędne i czy... gdyby się zbuntowały przeciwko nam, to czy jako ludzie mamy do dyspozycji hamulec bezpieczeństwa.

Ten tekst nie jest właściwą relacją z targów, bliżej mu do eseju, felietonu. Brakuje mi podobnych tekstów w Geekweeku, więc uznałem, że zmierzę się z tym pomysłem. Zabieram Was więc w podróż do świata, który już za chwilę najpewniej stanie się naszą codziennością. Dronów dostarczających pizzę, przewożących do szpitala ofiary wypadków czy unicestwiających całe oddziały wrogiej armii (to już się dzieje, w Ukrainie).

By wejść na targi należało odstać co najmniej kilkanaście minut... Łukasz Malina INTERIA.PL

Ukraińcy i Chińczycy, a potem długo nikt

Od przekroczenia progu sali wystawienniczej w londyńskim centrum konferencyjnym Excel daje się odczuć, że w branży dronów dominują dwie opcje: chińska i ukraińska. Tak, od progu wita nas naszpikowana elektroniką technologia naszych wschodnich sąsiadów, którzy po czterech latach wojny obronnej nauczyli się nie tylko zamieniać proste amatorskie drony w śmiertelnie niebezpieczną broń, ale i rozwinęli własne patenty, które teraz oferują zagranicznym podmiotom.

Ukraińcy zdominowali targi DroneX Łukasz Malina INTERIA.PL

Jeśli ktoś powie wam, że tacy Ukraińcy mają fajnie, bo tam wojna a oni jeżdżą sobie na targi do Londynu, to dodam jeszcze na wszelki wypadek, że to nie byli jacyś przesadnie wyluzowani ludzie. Najpewniej, bo opowiadać o tym nie chcieli, mają doświadczenia frontowe, blisko linii frontu lub znają kogoś kto tam bywa regularnie. Za tysiąc słów, którymi mógłbym opisać atmosferę panującą na tych stoiskach niech wystarczy przestraszona mina młodej hostessy, która wschodnio brzmiącym angielskim poprosiła mnie, bym nie publikował zdjęcia jej twarzy.

To doprawdy dziwne doświadczenie, spacerować spokojnie między Deadlinerami od Stellarion, Wampirami od SkyFall (heksagonalne latające monstra, przez przerażonych rosyjskich żołnierzy nazywane "Babą Jagą"), masywnymi JetKillerami czy innymi manewrującymi z zawrotną prędkością "zabawkami" do zabijania. Tu leżą sobie w świetle reflektorów, nawet lekko przykurzone, a 2500 km na wschód w linii prostej, wyrównują szanse ukraińskiej armii w starciu z o wiele liczniejszym i zasobniejszym najeźdźcą.

Wampir, postrach rosyjskiej armii Łukasz Malina INTERIA.PL

Warto dodać, że ukraińska firma SkyFall swoje produkty i patenty oferuje obecnie co najmniej kilku rządom (m.in. Danii) i posiada strategiczną współpracę z francuskim Airbusem.

Wspomniani Chińczycy to z kolei druga najbardziej zauważalna na targach frakcja. Być może nawet co trzecie stoisko należało do nich. Co mnie zaskoczyło? Że oferują głównie baterie. Spektakularnie pojemne, lekkie i dające nowoczesnym dronom ogromną przewagę nad bardziej konwencjonalnymi maszynami. Odniosłem wrażenie, że chińscy eksperci wręcz prześcigają się między sobą kto wykona mniejszą i pojemniejszą baterię, która później stanie się sercem drona.

Chińskie firmy także odrobiły dronową lekcję Łukasz Malina INTERIA.PL

A skoro już o bateriach mowa, to na targach zaprezentowane zostały także systemy dronów ładowanych... indukcyjnie. Jeśli ta technologia rozwinie się odpowiednio mocno, wkrótce w naszych miastach normą mogą stać się specjalne lądowiska dla dronów użyteczności publicznej, które gdy nic się nie dzieje, będą "odpoczywać" na specjalnej płycie indukcyjnej, ale gdy zostaną wezwane na ratunek, to ruszą natychmiast i nie będzie to wymagać ingerencji człowieka, bo sprzężone z AI same polecą np. na miejsce wypadku doświetlać scenę czy gasić pożar. Jak przekonują pomysłodawcy tego rozwiązania, w warunkach wojennych technologia indukcyjnego ładowania dronów może mieć jeszcze większe znaczenie, bo wystarczy wyobrazić sobie, że taki statek powietrzny sam odnajduje ukrytą w lesie platformę do ładowania. Nabiera energii i wraca na pole bitwy.

Czy ładowanie indukcyjne to przyszłość dronów? INTERIA.PL

W gąszczu oferowanych przełomowych rozwiązań, ultralekkich konstrukcji drukowanych na poczekaniu nawet na linii frontu, dronów ratunkowych, transportowych i zasilanych niekończącym się kablem, wystawcy prezentowali także autonomiczne pojazdy podwodne czy takie, które pokonują teren na kołach. Największą ciekawostką była makieta drona-taksówki, który wyposażony w osiem wirników mógłby transportować nawet 4 osoby. To oczywiście znów Chińczycy (m.in. marka E-Hawk z okolic Wuhan).

Wśród podmiotów tworzących mózgi AI dla dronów, moją uwagę przykuła firma Centinus, która nawet nie ukrywa swoich intencji. Hasło: "Detect. Decide. Protect." jasno wskazuje co mają robić maszyny wyposażone w jej systemy. Być może spróbujemy w Geekweeku opisać szerzej podobne rozwiązania i zapytamy ich twórców: a co, jeśli wyposażone w AI drony przestaną słuchać swoich ludzkich administratorów?

Amerykańska firma Centinus i jej AI dla dronów... materiał prasowy

Czy człowiek ma jeszcze coś do powiedzenia?

Druga strona medalu konferencji DroneX to liczne rozważania i prelekcje na temat tego, w jaki sposób jesteśmy przygotowani, jeśli np. wróg zaatakuje naszą infrastrukturę albo czy prawo nadąża ze swoimi regulacjami, by ruch dronów nad naszymi głowami był uporządkowany i bezpieczny dla otoczenia.

Europejskie firmy próbują proponować własne konstrukcje dronów. Beniamin Malina INTERIA.PL

Moją uwagę zwrócili dostawcy technologii, która w założeniu ma skutecznie zakłócić pracę dronów. W swoich broszurach zapewniają, że skonstruowane przez nich urządzenia chronią rozlegle obszary i potrafią skutecznie zniechęcić nadlatujące maszyny do kontynuowania podróży. Czy podobna technologia sprawdzi się wobec coraz częstszych rosyjskich prowokacji przy naszej wschodniej granicy?

Można odnieść wrażenie, nie tylko po wizycie na podobnej imprezie, ale i szerzej - na podstawie publicznej dyskusji na ten temat, o czym często tu piszemy - że świadomość zagrożenia ze strony uzbrojonych i wyposażonych w AI rojów dronów staje się coraz powszechniejsza. Na ten moment nie istnieje jednak żaden przesadnie skuteczny system zabezpieczeń przed każdym rodzajem drona, jaki może nam potencjalnie spaść na głowę. Strzelanie laserem czy bronią tradycyjną, zakłócanie częstotliwości, odcinanie sygnału GPS - to wszystko za mało, jeśli ktoś o bardzo złych zamiarach zdecydowałby się użyć naszpikowanego sztuczną inteligencją roju dronów np. do ataku jakiegoś miasta.

Ukraińskie maskotki przyciągały uwagę odwiedzających targi. Łukasz Malina INTERIA.PL

Zapytałem młodego Ukraińca:

- Co robicie, gdy rosyjskie systemy zakłócają wam GPS albo odcinają Starlinka?

- Uruchamiamy nasze systemy naziemne, które pozwalają dronom widzieć cel - odpowiedział natychmiast, pokazując mi na makiecie, jak to działa.

Czy chce pan testować u nas swoje drony?

Na koniec jeszcze jeden ciekawy trend. Pośród wystawców sprzętu obecni byli także właściciele specjalistycznych lądowisk dla dronów. Można się tam uczyć latać większymi jednostkami, przejść profesjonalne szkolenie z obsługi infrastruktury okołodronowej, ale i tak nic nie przebije oferty Niemców, którzy pod Magdeburgiem oddają do dyspozycji firm oraz wojska całe lotnisko z wieżą kontroli lotów, pasami startowymi i potężnymi magazynami. Przedstawicielka firmy nie chciała, ale też i nie mogła o tym zbyt wiele powiedzieć, jednak nie jest tajemnicą, że z niemieckiego obiektu i wielu podobnych w Europie korzystają zawodowi wojskowi, także Ukraińcy, którzy chcą testować swoje nowe rozwiązania z dala od rosyjskiej agresji.

Niektóre z dronów wyglądały jak gdyby za chwilę miały ruszyć do boju... Łukasz Malina INTERIA.PL

Być może, że jest to także jeden z kierunków, w którym podążyć powinna Polska. Nie brakuje u nas niewielkich lotnisk, które mogłyby posłużyć jako obiekty szkoleniowe i przyczynić się do poprawy naszych zdolności operowania dronami, zwłaszcza w kontekście trwającej za wschodnią granicą wojny.

Słynne "karty" Trumpa odcisnęły na Ukraińcach mocne piętno. Łukasz Malina INTERIA.PL

A jak ważne są drony na polu bitwy? Jak bardzo pozwalają odsunąć wroga od ludności cywilnej i utrudnić mu osiąganie jakichkolwiek celów? Zostawię was z tym jednym zdaniem, które spotkani przeze mnie w Londynie Ukraińcy wydrukowali na okolicznościowych koszulkach: "Mamy coś lepszego niż karty. My mamy drony.".