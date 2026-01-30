Projekt zrealizowano na zlecenie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, a jego celem było stworzenie systemu odpornych na ostrzał schronów i przejść łączących, które mogłyby chronić personel i sprzęt w warunkach bliskości linii frontu.

Fortyfikacje z falistej stali i inżynieria pola walki

Nowe konstrukcje powstały z karbowanych modułów stalowych, które zapewniają równowagę między wytrzymałością a mobilnością budowy. Taki materiał pozwala tworzyć lekkie, elastyczne w montażu struktury, jednocześnie zdolne wytrzymać znaczne obciążenia gruntu i uderzenia artyleryjskie.

W ramach projektu UAD pełniło funkcję biura projektowego, koordynując wszystkie etapy - od wyszukiwania wykonawców i analizy ofert komercyjnych, przez optymalizację kosztów, aż po cyfryzację dokumentacji i opracowanie pełnej wizualizacji systemu w środowisku 3D.

Naszym zadaniem było stworzenie nie tylko bezpiecznej konstrukcji, ale też uniwersalnego modelu, który można łatwo adaptować do różnych warunków terenowych i taktycznych

Rozwiń

Nowa generacja ukraińskich fortyfikacji

Efektem ubocznym projektu jest kompletny dokument inżynieryjny obejmujący plany, obliczenia statyczne, logikę rozmieszczenia obiektów oraz wytyczne dotyczące hydroizolacji, wentylacji, kamuflażu i autonomii energetycznej. Wszystkie rozwiązania oparto na doświadczeniach zdobytych bezpośrednio w rejonach działań bojowych.

W komunikacie UAD zaznaczono, że prezentowany przykład nie jest uniwersalnym projektem, ale pokazuje proces, logikę i zasady inżynierii wojskowej, które mogą zostać dostosowane do innych jednostek i środowisk operacyjnych. Bo system opracowany przez deweloperów to coś więcej niż zespół schronów, to modułowy, skalowalny model nowoczesnych umocnień, który może stać się wzorcem dla przyszłych projektów obronnych Ukrainy.

Połączenie cyfrowego projektowania, praktyki frontowej i lekkiej inżynierii stalowej tworzy bazę pod nowy standard budownictwa fortecznego - szybkiego w realizacji, elastycznego w modyfikacji i odpornego na ekstremalne warunki wojenne.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press