Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 odbywają się tuż przy przesmyku suwalskim, wąskim pasie lądu oddzielającym rosyjski obwód kaliningradzki od Białorusi i jedynym lądowym połączeniem państw bałtyckich z resztą terytorium NATO. Analitycy wojskowi od lat wskazują ten obszar jako jeden z najbardziej wrażliwych strategicznie punktów, bo przerwanie tego korytarza mogłoby odciąć Litwę, Łotwę i Estonię od wsparcia pozostałych państw sojuszu.

NATO ćwiczy obronę przesmyku suwalskiego

Scenariusze treningowe zakładają działania wojsk połączonych z wykorzystaniem czołgów, artylerii, bojowych wozów piechoty oraz systemów bezzałogowych. Jednym z najciekawszych elementów ćwiczeń jest GOBLIN, czyli bezzałogowy pojazd lądowy opracowany przez warszawską firmę Macro-System.

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GOBLIN ma ograniczyć ryzyko dla żołnierzy

To wielozadaniowa konstrukcja zdolna do prowadzenia rozpoznania i wsparcia jednostek frontowych, co w praktyce oznacza możliwość odciążenia żołnierzy w jednym z najbardziej ryzykownych manewrów, czyli identyfikacji pozycji przeciwnika w czasie rzeczywistym. System wyróżnia się zdolnością do długotrwałego działania, może operować przez wiele godzin bez przerwy, także w nocy, co eliminuje ograniczenia związane ze zmęczeniem operatorów.

Modułowa konstrukcja pozwala dostosować go do różnych zadań, od obserwacji po wsparcie bojowe - w czasie ćwiczeń Dzielny Dzik 26 odpowiada przede wszystkim za prowadzenie rozpoznania oraz ewakuację rannych z pola walki. Testowanie GOBLINA w rejonie przesmyku suwalskiego nie jest zresztą przypadkowe, północno-wschodnia Polska i Litwa to obszary gęsto zalesione, z ograniczoną liczbą dróg, które utrudniają manewrowanie ciężkim sprzętem.

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Polska testuje swój nowoczesny sprzęt bojowy

Takie warunki znacznie różnią się od pustynnych czy miejskich środowisk, w których przez lata rozwijano wiele zachodnich bezzałogowych pojazdów. Dla polskich konstruktorów to okazja do sprawdzenia, jak robot poradzi sobie w środowisku najbardziej zbliżonym do potencjalnych realnych działań bojowych.

Podczas Dzielny Dzik 26 GOBLIN współpracuje z najnowocześniejszym uzbrojeniem polskich wojsk lądowych. W ćwiczeniach uczestniczą również bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab kalibru 155 mm oraz bezzałogowe statki powietrzne prowadzące rozpoznanie. To pokazuje kierunek rozwoju Sił Zbrojnych RP, w których coraz większą rolę mają odgrywać systemy bezzałogowe współpracujące z klasycznymi jednostkami bojowymi.



