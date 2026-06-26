Dzielny Dzik 26. Polskie GOBLINY ćwiczą utrzymanie przesmyku suwalskiego

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Jeden z najbardziej newralgicznych punktów wschodniej flanki NATO stał się areną dużych międzynarodowych ćwiczeń wojskowych. W manewrach Dzielny Dzik 26 bierze udział około 6500 żołnierzy z Polski, Litwy i Francji, którzy wspólnie przygotowują się do obrony przesmyku suwalskiego. Wśród nowoczesnego sprzętu uwagę zwraca bezzałogowy robot lądowy GOBLIN, zaprojektowany do wykonywania zadań zbyt niebezpiecznych dla ludzi.

Polski robot GOBLIN podczas manewrów symulujących obronę przesmyku suwalskiego
Polski robot GOBLIN podczas manewrów symulujących obronę przesmyku suwalskiegoMinisterstwo Obrony Narodowej/sierż. Piotr SzafarskiFacebook

Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 odbywają się tuż przy przesmyku suwalskim, wąskim pasie lądu oddzielającym rosyjski obwód kaliningradzki od Białorusi i jedynym lądowym połączeniem państw bałtyckich z resztą terytorium NATO. Analitycy wojskowi od lat wskazują ten obszar jako jeden z najbardziej wrażliwych strategicznie punktów, bo przerwanie tego korytarza mogłoby odciąć Litwę, Łotwę i Estonię od wsparcia pozostałych państw sojuszu.

NATO ćwiczy obronę przesmyku suwalskiego

Scenariusze treningowe zakładają działania wojsk połączonych z wykorzystaniem czołgów, artylerii, bojowych wozów piechoty oraz systemów bezzałogowych. Jednym z najciekawszych elementów ćwiczeń jest GOBLIN, czyli bezzałogowy pojazd lądowy opracowany przez warszawską firmę Macro-System.

GOBLIN ma ograniczyć ryzyko dla żołnierzy

To wielozadaniowa konstrukcja zdolna do prowadzenia rozpoznania i wsparcia jednostek frontowych, co w praktyce oznacza możliwość odciążenia żołnierzy w jednym z najbardziej ryzykownych manewrów, czyli identyfikacji pozycji przeciwnika w czasie rzeczywistym. System wyróżnia się zdolnością do długotrwałego działania, może operować przez wiele godzin bez przerwy, także w nocy, co eliminuje ograniczenia związane ze zmęczeniem operatorów.

Modułowa konstrukcja pozwala dostosować go do różnych zadań, od obserwacji po wsparcie bojowe - w czasie ćwiczeń Dzielny Dzik 26 odpowiada przede wszystkim za prowadzenie rozpoznania oraz ewakuację rannych z pola walki. Testowanie GOBLINA w rejonie przesmyku suwalskiego nie jest zresztą przypadkowe, północno-wschodnia Polska i Litwa to obszary gęsto zalesione, z ograniczoną liczbą dróg, które utrudniają manewrowanie ciężkim sprzętem.

Polska testuje swój nowoczesny sprzęt bojowy

Takie warunki znacznie różnią się od pustynnych czy miejskich środowisk, w których przez lata rozwijano wiele zachodnich bezzałogowych pojazdów. Dla polskich konstruktorów to okazja do sprawdzenia, jak robot poradzi sobie w środowisku najbardziej zbliżonym do potencjalnych realnych działań bojowych.

Podczas Dzielny Dzik 26 GOBLIN współpracuje z najnowocześniejszym uzbrojeniem polskich wojsk lądowych. W ćwiczeniach uczestniczą również bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab kalibru 155 mm oraz bezzałogowe statki powietrzne prowadzące rozpoznanie. To pokazuje kierunek rozwoju Sił Zbrojnych RP, w których coraz większą rolę mają odgrywać systemy bezzałogowe współpracujące z klasycznymi jednostkami bojowymi.

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