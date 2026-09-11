Wypadek wydarzył się 9 września podczas ćwiczeń na poligonie Hathazari Field Firing Range. Według informacji przekazanych przez Dyrekcję ds. Relacji Publicznych Sił Zbrojnych Bangladeszu (ISPR) do eksplozji doszło, gdy załoga prowadziła ogień z głównego działa czołgu. Dwóch żołnierzy znajdujących się w pojeździe zginęło, a ciężko ranny oficer został przetransportowany drogą lotniczą do Combined Military Hospital w Dhace.

Nie wiadomo, co spowodowało eksplozję

Armia Bangladeszu wszczęła dochodzenie, które ma wyjaśnić przyczyny wypadku. Kluczowym elementem prowadzonego dochodzenia będzie ustalenie, czy do wypadku doprowadziła awaria techniczna, problem z amunicją, czy też może inny czynnik związany z prowadzeniem ognia.

Dokładna przyczyna eksplozji nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Dochodzenie ma ustalić, co doprowadziło do tego śmiertelnego wypadku podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji

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Czołg Typu 59 pod lupą

Nie potwierdzono też oficjalnie, jaki model pojazdu uległ zniszczeniu. Na nagraniach z miejsca zdarzenia oraz w doniesieniach lokalnych mediów pojawia się jednak informacja, że chodziło o chiński czołg podstawowy Typu 59 produkowany przez koncern NORINCO.

Jak wyjaśnia Army Military Force, to jeden z największych chińskich koncernów zbrojeniowych. Opracowuje on i produkuje szeroką gamę sprzętu wojskowego przeznaczonego dla wojsk lądowych, w tym czołg podstawowy VT-4, który został zakupiony i jest eksploatowany przez Królewską Armię Tajlandii.

Typ 59 jest chińską konstrukcją wywodzącą się z radzieckiego T-54A. Pojazd został opracowany w Chinach na podstawie licencji i trafił do służby w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej pod koniec lat 50. XX wieku. Oficjalne przyjęcie czołgu do służby nastąpiło w 1959 r., co znalazło odzwierciedlenie w jego oznaczeniu.

Bangladesz eksploatuje czołgi Typu 59 od wielu lat (trafiły one również do Albanii, Kambodży, Konga, KRLD, Tanzanii, Wietnamu i Zimbabwe), a część starszych pojazdów została poddana modernizacji w ramach lokalnych programów. Niektóre przebudowano do standardu Typ 59G Durjoy, obejmującego m.in. zmodernizowany system kierowania ogniem, zwiększoną ochronę oraz unowocześnione wyposażenie bojowe.



