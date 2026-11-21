Okręt Euroguard już na wodzie. Udział Polski

"Największy okręt wojenny, jaki kiedykolwiek zbudowano w Estonii, został zwodowany", informuje Ministerstwo Obrony Estonii.

Euroguard to półautonomiczny, modułowy okręt wojenny, który powstał w ramach europejskiego programu o tej samej nazwie, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Obronnego. 65 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Obronnego, a pozostałe 30 mln euro z wkładów państw uczestniczących i przedsiębiorstw.

W projekcie udział ma 10 krajów europejskich, w tym Polska.

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Euroguard ma 45 metrów długości, 9,4 metra szerokości i 3 metry w zanurzeniu. Podawana wyporność to 335 ton, a ładowność do 100 ton. Jednostka wyposażona w napęd hybrydowy ma zasięg minimalny 2000 mil morskich. Okręt, który został ochrzczony i zwodowany w estońskiej stoczni Baltic Workboats na wyspie Sarema, to prototyp doświadczalny. Wersja produkcyjna może być większa, osiągając ponad 60 m długości, przewiduje, otwiera się w nowym oknie stocznia Baltic Workboats.

Polskę w projekcie reprezentują Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM), który wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

OBR CTM zajmuje się obszarem Secure Communication, co obejmuje projektowanie oraz realizację kompleksowego systemu łączności i przesyłu danych dla wskazanej jednostki. Inicjatywa zakłada wykorzystanie technologii stworzonych przez ośrodek w Gdyni, w szczególności urządzeń RKP, MRM oraz RNC, podaje, otwiera się w nowym oknie CTM.

Przewidziano także kluczowe dla możliwości zdalnego sterowania okrętem połączenie sprzętu od zewnętrznych producentów, co obejmuje systemy komunikacji satelitarnej Satcom czy rozwiązania 5G.

Matką chrzestną prototypu badawczo-doświadczalnego została prezydent Estonii Ülle Madise. Raigo Pajula/ Kancelaria Prezydenta Estonii materiał prasowy

Euroguard. Wzmocnienie bezpieczeństwa morskiego Europy

Jednostka rozpoczyna etap montażu dodatkowego wyposażenia oraz łączenia systemów, co stanowi przygotowanie do testów na morzu. Podczas prób morskich na wodach Morza Bałtyckiego sprawdzone zostaną półautonomiczne możliwości okrętu.

Wbudowane systemy mają za zadanie samodzielną nawigację, rozpoznawanie niebezpieczeństw i kolizji oraz ich unikanie. Zaplanowano ponadto opcję zdalnego kontrolowania maszyny z bazy na lądzie.

Euroguard ma docelowo wzmocnić obronność na wodach Europy. Baltic Workboats materiał zewnętrzny

- Podstawą Euroguard jest elastyczna, modułowa filozofia projektowania, która umożliwia szybką adaptację do różnych scenariuszy operacyjnych - zaznacza Baltic Workboats.

Docelowo okręt Euroguard ma wspierać misje załogowo-bezzałogowe. Przystosowana będzie do zróżnicowanych zadań, m.in. misji przeciwminowych, nadzorowania akwenów oraz prowadzenia działań wywiadowczych, walki na powierzchni i pod wodą, monitorowania dna morza i ochrony infrastruktury krytycznej, operacji poszukiwawczych oraz ratunkowych, obsługi i kierowania systemami bezzałogowymi, a także kontroli stanu środowiska.



