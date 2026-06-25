Europa ma laser bojowy, który już za rok wejdzie do służby

DragonFire już w następnym roku. Pierwszy laser Europy

QinetiQ, wraz z brytyjskimi oddziałami MBDA i Leonardo, współpracują nad systemem uzbrojenia DragonFire. James Anderson, kierownik ds. obsługi klienta Royal Navy w QinetiQ, zdradził w rozmowie z portalem Breaking Defense, że firmy pracują nad zmniejszeniem całego systemu laserowego. Przy okazji dowiadujemy się, że plany wdrożenia DragonFire na fregatach Typu 45 w 2027 roku są na najlepszej drodze do wykonania.

Twórcy DragonFire nie precyzują, jak mały może stać się ten system. Jedynym wymogiem jest opracowanie jego wersji do wykorzystania na platformie morskiej i zrobienie tego tak szybko, aby Wielka Brytania stała się pierwszym w Europie państwem, która wdrożyła broń laserową.

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Laser bojowy z Wielkiej Brytanii

DragonFire to jeden z najbardziej obiecujących systemów ukierunkowanej broni laserowej na świecie. Oficjalnie wiadomo, że ma moc ponad 50 kW i może niszczyć cele na odległość do dwóch kilometrów i trafić w obiekt wielkości monety na dystansie jednego kilometra.

Jeden strzał jego wiązki energii ma kosztować niespełna 10 funtów. Dla porównania pocisk przeciwlotniczy Sea Viper wykorzystywany na fregatach Typu 45 to już koszt ponad miliona funtów. Gdy obie bronie niszczą ten sam cel, matematyka ekonomii jasno wskazuje zwycięzcę.

Dlaczego coraz więcej państw inwestuje w broń laserową?

Broń wykorzystująca skupioną energię w postaci wiązki lasera może być przyszłością obrony powietrznej, zwłaszcza przed np. rojami tanich dronów. Jedną z głównych zalet jest tu cena, bo sumarycznie koszty energii i jej zabezpieczenie mogą być jednostkowo tańsze niż niszczone obiekty.

Warto podkreślić, że mówiąc o wysokoenergetycznej broni laserowej, chodzi przede wszystkim o skupione i silne wiązki, które są w stanie spalać materiał. Niemniej laser o mniejszej energii wykorzystywany bojowo może posłużyć np. do oślepiania optyki.

Broń laserowa jest rozwijana przez wiele państw na świecie m.in. USA, Chiny, Rosję, Turcję, Wielką Brytanię, Izrael czy Ukrainę. Na ten moment tylko Izrael bojowo użył systemów laserowych. Miało to miejsce jesienią 2024 roku podczas Operacji Swords od Iron, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.