Brytyjczycy prezentują swój patent na roje dronów. Broń kategorii RF DEW

Rapid Destroyer to broń RF DEW (Radio-Frequency Directed Energy Weapon), czyli jeden z rodzajów uzbrojenia, wykorzystujący skupione wiązki ukierunkowanej energii. W przypadku RF DEW mamy do czynienia z systemem emitującym mikrofale, które zakłócają działanie elementów elektronicznych, powodując uszkodzenia wrażliwych komponentów. W ten sposób można niszczyć wiele niewielkich latających celów.

Dokładnie to dokonał Rapid Destroyer podczas ostatnich ćwiczeń w Pershore, hrabstwie Gloucestershire. Firma Thales, która współtworzy ten system, ujawniła, że Rapid Destroyer podczas serii symulowanych ataków zneutralizował aż 80 dronów. Po raz pierwszy wykorzystano ulepszony 4-panelowy efektor, który zwiększa skupienie mocy, co podnosi poziom energii skierowanej na cel i umożliwia osiągnięcie większego zasięgu rażenia.

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Rapid Destroyer. Broń do zwalczania rojów dronów

Rapid Destroyer został po raz pierwszy zademonstrowany publicznie 16 maja 2024 roku. Za jego projekt odpowiadają agencje brytyjskiego Ministerstwa Obrony tj. Defence Science and Technology Laboratory oraz Defence Equipment & Support, które w ramach projektu współpracują z prywatnymi partnerami m.in. Thales UK.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały, że system Rapid Destroyer jest w stanie wykrywać, śledzić i zwalczać wiele celów na lądzie, morzu i w powietrzu w odległości do 1 kilometra. Niemniej informacje firmy Thales wskazują, że już udało się zwiększyć tę odległość. Dodatkowo system ma być mobilny, dzięki zamontowaniu go na platformie wozu 4x4.

Tania broń przyszłości

Największą zaletą systemu Rapid Destroyer, jak i innych rozwiązań broni opartej na skupionych wiązkach ukierunkowanej energii jest cena wykorzystania. Brytyjskie Ministerstwo obrony szacuje, że jeden strzał "strzał" systemu Rapid Destroyer kosztuje 10 pensów, czyli około 50 groszy. Niskie koszty są szczególnie ważne w zniszczeniu tanich i masowych zagrożeń jak drony.

Przy tym Rapid Destroyer może stanowić uzupełnienie lub nawet lepsze rozwiązanie od tradycyjnej obrony jak ciężkie działka czy broń małokalibrowa. Doświadczenia wojny w Ukrainie pokazują, że posiadanie tanich rozwiązań może być cenne nie tylko dla ochrony ludności cywilnej, ale także dla ekonomii prowadzonych działań wojennych. Wielka Brytania jest jednym z państw, które stawia na rozwój obrony, opartej na broni o ukierunkowanej energii. Obok systemów RF DEW na wyspach tworzony jest m.in. system laserowy DragonFire, o którym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

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