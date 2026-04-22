W skrócie Finlandia po raz pierwszy wysyła rezerwistów do zadań operacyjnych związanych z ochroną granic i przestrzeni powietrznej.

We Francji planowane jest utworzenie trzeciej dywizji wojsk lądowych opartej głównie na rezerwistach oraz zwiększenie liczby rezerwistów do 105 tys. do 2035 roku.

W Niemczech rozważane jest podniesienie maksymalnego wieku służby rezerwistów z 65 do 70 lat oraz zmiana zasad udziału w szkoleniach wojskowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Stary Kontynent zaczyna traktować zagrożenie wojną jako realny operacyjny scenariusz, wymagający natychmiastowego zwiększenia zasobów, odporności i zdolności reagowania, także w obszarach dotąd marginalizowanych, jak obrona terytorialna czy przeciwdziałanie incydentom hybrydowym. A przykładów nie trzeba daleko szukać, bo dziś dowiadujemy się o nowych planach Finlandii, Francji czy Niemiec.

Finlandia sięga po rezerwistów

Finlandia po raz pierwszy sięga po rezerwistów do zadań operacyjnych związanych z ochroną granic i przestrzeni powietrznej - to wyraźny sygnał, że rosnąca aktywność dronów w regionach przygranicznych zaczyna wymuszać zmiany w dotychczasowym modelu działania sił zbrojnych. Jak poinformował Sztab Generalny, do wsparcia skierowani zostaną żołnierze rezerwy, którzy wcześniej wyrazili gotowość do udziału w tego typu misjach.

Minister obrony Antti Hykkänen podkreślił, że decyzja ma na celu zarówno wzmocnienie zdolności monitorowania sytuacji, jak i odciążenie personelu służby czynnej w warunkach utrzymującego się napięcia. Eksperci zwracają uwagę, że fiński system obronny tradycyjnie koncentrował się na szkoleniu poborowych, a nie na długotrwałym wykorzystaniu rezerwistów w działaniach operacyjnych. Jak zauważył Charlie Salonius-Pasternak, obecna decyzja oznacza odejście od tego modelu i dostosowanie go do realiów rosnących zagrożeń hybrydowych.

Zakres zadań powierzonych rezerwistom oraz czas ich służby nie zostały ujawnione, Siły Obronne Finlandii podkreślają jednak, że operacja będzie kontynuowana tak długo, jak utrzymywać się będzie podwyższona aktywność dronów. Jednocześnie władze apelują do obywateli o powstrzymanie się od publikowania w sieci informacji dotyczących ruchów wojsk i sprzętu.

Rozwiń

Francja nie zostaje w tyle

Jednocześnie dowiadujemy się, że Francja przyspiesza rozbudowę komponentu rezerwowego, przygotowując się na scenariusz konfliktu o dużej skali. W centrum tych działań znajduje się plan utworzenia trzeciej dywizji wojsk lądowych, która w odróżnieniu od istniejących struktur ma być oparta głównie na rezerwistach.

O inicjatywie poinformował szef sztabu armii Pierre Schill, wskazując, że nowa jednostka będzie przeznaczona przede wszystkim do obrony terytorium Francji w warunkach kryzysu lub wojny. Obecnie francuskie wojska lądowe dysponują dwiema dywizjami - 1. w Besançon i 3. w Marsylii. Planowana formacja ma stanowić ich uzupełnienie, tworząc trzeci filar zdolności operacyjnych. Jej rola będzie szczególnie istotna w scenariuszu, w którym główne siły zostaną skierowane na wschodnią flankę NATO - wówczas nowa dywizja przejmie zadania ochrony infrastruktury krytycznej i kluczowych obiektów na terytorium kraju.

Równolegle Paryż znacząco zwiększa liczebność rezerw. Na koniec 2025 roku armia posiadała niespełna 30 tys. aktywnych rezerwistów, jednak do 2030 roku liczba ta ma wzrosnąć do 80 tys. W dłuższej perspektywie, do 2035 roku, planowane jest osiągnięcie poziomu 105 tys. żołnierzy rezerwy, z czego ponad połowa ma zasilić wojska lądowe.

Rozwiń

Rezerwiści po niemiecku

Jak informuje w nowej publikacji Der Spiegel, zmiany szykują się także w niemieckim systemie rezerwistów - mają one zwiększyć potencjał obronny państwa w obliczu wyzwań demograficznych i rosnących potrzeb kadrowych. Jednym z kluczowych pomysłów jest podniesienie maksymalnego wieku służby rezerwistów z 65 do 70 lat.

Propozycję przedstawił szef Związku Rezerwistów Bastian Ernst, argumentując, że w warunkach niedoboru młodszych roczników nie można ignorować osób starszych, które pozostają w dobrej kondycji i dysponują znacznym doświadczeniem. Wskazał przy tym na rosnący wiek emerytalny jako dodatkowy czynnik uzasadniający zmianę.

Rozwiń

Równolegle rozważana jest modyfikacja zasad udziału rezerwistów w szkoleniach wojskowych. Obecnie wymagają one zgody zarówno samego zainteresowanego, jak i jego pracodawcy. Według Ernsta, pracodawcy nie powinni mieć możliwości blokowania udziału w szkoleniach, jeśli rezerwista wyraża taką wolę. Jednocześnie podkreślono, że sam udział w ćwiczeniach miałby nadal pozostać dobrowolny.

Propozycje wpisują się w szersze plany rozbudowy sił zbrojnych Niemiec. Do 2035 roku Bundeswehra ma osiągnąć poziom 260 tys. żołnierzy służby czynnej oraz 200 tys. rezerwistów. Obecnie liczebność rezerwy nie jest oficjalnie znana, jednak szacowana jest na około 60 tys. osób. Jednocześnie dane z początku 2026 roku pokazują złożony obraz nastrojów społecznych, bo w ciągu dwóch pierwszych miesięcy roku niemal 2 tys. osób złożyło wnioski o odmowę służby wojskowej ze względu na przekonania - to ponad połowa liczby odnotowanej w całym 2025 roku.

Zmiany zachodzące jednocześnie w Finlandii, Francji i Niemczech nie są przypadkowe i wskazują na wyraźne przesunięcie w myśleniu strategicznym - od modelu opartego na ograniczonych siłach zawodowych do systemu, w którym kluczową rolę ponownie odgrywa obrona terytorium i szybka mobilizacja zasobów ludzkich. Rezerwiści, przez lata traktowani jako uzupełnienie możliwości, dziś stają się ich fundamentem. To właśnie ich liczba, dostępność i gotowość do działania mogą w najbliższych latach przesądzić o realnej zdolności państw europejskich do reagowania na kryzysy.

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji © 2026 Associated Press