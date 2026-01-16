Belgia boi się ataku dronów i wprowadza specjalną broń

Belgijski minister obrony Theo Francken zdradził, że pod koniec grudnia 2025 siły zbrojne jego kraju rozpoczęły wdrażanie pakietu szybkich środków przeciwdziałania dronom. W nim znajduje się łotewski dron przechwytujący Blaze, zintegrowany z nowymi narzędziami wykrywania i zakłócania elektronicznego. Systemy zostały zakupione w listopadzie w ramach pakietu modernizacji belgijskiej armii o wartości 50 milionów euro.

Dodatkowo Belgowie są w trakcie wprowadzania amunicji krążącej Bolt-M od amerykańskiej firmy Andrulli. Oba systemy posłużą jako środek precyzyjnego uderzenia dla jednostek lądowych we wszystkich belgijskich bazach wojskowych.

Rozwiń

Antydronowa broń

Blaze to przenośny antydron przechwytujący tanie bezzałogowce, opracowany przez łotewską firmę Origin Robotics. Po wystartowaniu może autonomicznie namierzyć i zniszczyć cel, po wprowadzeniu wcześniej przez operatora odpowiednich charakterystyk. Do tego wykorzystuje sygnały wykrywania oparte na radarze z komputerowym systemem wizyjnym opartym na sztucznej inteligencji oraz zestawy sensorów elektronicznych i termowizyjnych do namierzania celu. Blaze został zaprojektowany z myślą potrzebie szybkiego działania. Uruchomienie wszystkich systemów zajmuje mniej niż 10 minut.

Bolt-M to niewielki quadrocopter, który został pomyślany jako broń do plecaka każdego żołnierza. Posiada ładunek bojowy o masie ponad kilograma, a jego głowice są wymienne na polu walki. Czas lotu wynosi 40 minut, przy maksymalnym zasięgu około 20 kilometrów. Operator do sterowania wykorzystuje sensory optoelektroniczne i termowizyjne, umieszczone na konstrukcji. Bolt-M jest zaprojektowany do wykonywania lotów po trasach z punktami nawigacyjnymi, śledząc obiekty w sposób niezależny od celu, podczas gdy operatorzy ustalają moment i sposób ataku.

Europa chce się bronić przed dronami

Zakup i wdrożenie nowych systemów antydronowych jest jednym z założeń modernizacji belgijskiej armii w 2026 roku. To odpowiedź na serię niewyjaśnionych incydentów z udziałem dronów nad lotniskami i wrażliwymi obiektami wojskowymi w listopadzie 2025 roku. Te incydenty uwypukliły ograniczone możliwości Belgii w zakresie obrony powietrznej krótkiego zasięgu i przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym.

Seria podobnych incydentów w innych państwach Europy zmusiła wiele z tych krajów do szerszych inwestycji w tanią obronę antydronową. Wśród nich jest Polska, która po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej w listopadzie, podpisała ogólne warunki porozumienia z estońską firmą Frankenburg na integrację jej pocisków z polskimi platformami oraz możliwe przeniesienie produkcji do Polski z wydajnością do 10 tys. pocisków rocznie. O rozwoju tych pocisków możesz przeczytać na stronie Interii GeekWeek.

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News