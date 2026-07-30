Niezidentyfikowany obiekt nad Polską. Polskie myśliwce wsparł tankowiec NATO

Jak wskazują dane z platform do śledzenia lotów w czasie rzeczywistym, dzisiejszej nocy w regionie południowo-wschodniej Polski operował latający tankowiec A330 MRTT z międzynarodowej floty NATO Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet (MMF). Flightradar24 pokazuje, że maszyna wyleciała około godz. 1.30 czasu polskiego z Kolonii w Niemczech i nad rejonem działania pojawiła się około 2.40.

W rejonie południowo-wschodniej Polski A330 MRTT spędziło około trzy godziny. Latał nad obszarem między miejscowością Zwoleń (woj mazowieckie) a Dębicą (woj. podkarpackie), zanim skierował się do bazy.

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Sojusznicze wsparcie podczas incydentu w polskiej przestrzeni

Przylot tankowca nad Polskę był podyktowany wielkim atakiem rakietowym Rosjan na Ukrainę, co wymusiło zwiększoną gotowość polskich myśliwców dyżurujących. W takich sytuacjach istnieje możliwość nagłego poderwania polskich samolotów, które muszą odpowiedzieć na potencjalne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jak widać tej nocy było to bardzo potrzebne.

A330 wspierał parę dyżurną myśliwców F-16, które monitorowały niebo w momencie, gdy jeden obiekt, najprawdopodobniej rosyjski pocisk Ch-101, naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w pobliżu miejscowości Tarnowa-Kolonia. Premier Donald Tusk na specjalnej konferencji prasowej poinformował, że w jednym momencie obserwowanych było ponad 20 obiektów, które od strony Ukrainy znajdowały się blisko polskiej przestrzeni powietrznej.

Taka sytuacja wymagała, aby dłużej utrzymać w powietrzu uzbrojone polskie myśliwce. Naturalnie zamiast ściągać je do bazy na uzupełnienie paliwa, efektywniej jest przenieść tankowanie w powietrze. To zapewnił właśnie latający tankowiec A330 MRTT.

Jedna latająca cysterna może zatankować ponad 100 F-16

Airbus A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) po raz pierwszy wzbił się w powietrze w 2007 roku. Może przewozić do 111 ton paliwa. Zakładając, że może udostępnić 70 ton innym samolotom, jeden A330 MRTT jest w stanie zatankować do pełna 117 F-16, jeśli te leciałyby na 1/4 paliwa. W zależności od wymagań A330 MRTT może być wyposażony w sztywny centralny podajnik paliwa oraz dwa elastyczne węże umieszczone pod skrzydłami. Może tankować praktycznie każdy samolot wojskowy zachodniej produkcji.

A330 MRTT może także pełnić rolę samolotu transportowego, przewożącego do 45 ton ładunku lub nawet do prawie 300 osób. Ponadto może też zostać użyty jako podniebny szpital z możliwością ewakuacji medycznej. Warto dodać, że Polska chce zakupić cztery samoloty A330 MRTT w ramach programu SAFE. To niezwykle potrzebna inwestycja, a to jak przełoży się na nasze bezpieczeństwo opisaliśmy na łamach Interii Geekweek.