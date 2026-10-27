Blackbeard na pokładzie F-16

Jak poinformowała 26 października firma Castelion, Laboratorium Badawcze Sił Powietrznych USA (AFRL) zmodyfikowało dotychczasowy kontrakt, umożliwiając rozpoczęcie prac nad integracją pocisku Blackbeard z myśliwcem F-16. Nie ujawniono jednak wartości dodatkowego zamówienia, harmonogramu prac ani terminu pierwszego odpalenia testowego.

Blackbeard ma rozwijać prędkość przekraczającą Mach 5 (pięciokrotność prędkości dźwięku, czyli ok. 3430 m/s na poziomie morza), co w połączeniu z możliwością zmiany kierunku lotu ma utrudnić przeciwnikowi skuteczną obronę. To istotna różnica względem klasycznych pocisków balistycznych, których przewidywalny tor lotu może ułatwiać przechwycenie.

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Hipersoniczna broń ma być tania

Castelion powstało w 2022 roku z inicjatywy byłych inżynierów SpaceX. Firma stawia na projektowanie uzbrojenia, które można produkować szybko, tanio i w dużych ilościach. W Rio Rancho w stanie Nowy Meksyk powstaje kompleks fabryczny, który ma docelowo wytwarzać 500 pocisków rocznie.

We wrześniu AFRL zwiększyło wartość jednego z kontraktów z Castelion o 16,4 mln dolarów, do łącznej kwoty 37,2 mln dolarów. Prace nad tanim uzbrojeniem dalekiego zasięgu mają potrwać do czerwca 2028 roku. Nie wiadomo jednak, czy integracja Blackbeard z F-16 jest finansowana w ramach tej samej umowy.

Marynarka wojenna już zamawia pociski

Najbardziej zaawansowane prace nad Blackbeard prowadzi obecnie amerykańska marynarka wojenna. W kwietniu przeznaczyła 105 mln dolarów na integrację pocisku z myśliwcami F/A-18E/F Super Hornet i testy bojowe. We wrześniu złożono natomiast pierwsze zamówienie produkcyjne o wartości do 200 mln dolarów, obejmujące 444 pociski. Armia USA rozwija też wariant odpalany z ziemi, kompatybilny z wyrzutniami HIMARS.

Nie da się ukryć, że integracja z F-16 może mocno zwiększyć potencjał Blackbeard. Maszyny tego typu są szeroko wykorzystywane przez amerykańskie siły powietrzne i ponad dwa tuziny innych państw, w tym Polskę. Nie potwierdzono jednak, czy prace obejmą również wersje eksportowe myśliwca.