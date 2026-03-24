F-22 Raptor 2.0 w powietrzu. Nowe zdjęcia ujawniają kluczowe modernizacje
Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych intensyfikują testy zmodernizowanej wersji myśliwca przewagi powietrznej F-22 Raptor. Najnowsze zdjęcia wykonane nad pustynią Mojave pokazują maszynę w konfiguracji określanej często jako "Raptor 2.0", czyli wyposażonej w nowe zbiorniki paliwa i zasobniki sensorów o właściwościach stealth.
Fotografie autorstwa Jaroda Hamiltona to jak dotąd najdokładniejszy wgląd w rozwijane od lat ulepszenia, które mają zwiększyć zasięg, czas przebywania w rejonie operacji oraz zdolności wykrywania celów bez emisji sygnałów radarowych.
Nowe zbiorniki stealth zmieniają możliwości F-22
Jednym z najważniejszych elementów modernizacji są zewnętrzne zbiorniki paliwa o obniżonej wykrywalności. W przeciwieństwie do dotychczas używanych zbiorników mieszczących 2270 litrów (600 galonów), które znacząco zwiększały sygnaturę radarową i były odrzucane przed walką, nowe konstrukcje zaprojektowano tak, aby mogły pozostać pod skrzydłami nawet w warunkach bojowych.
Ich aerodynamiczna forma o niskim oporze ma pozwolić na zachowanie pełnych właściwości manewrowych, a jednocześnie znacząco zwiększyć zasięg operacyjny maszyny. To szczególnie istotne w kontekście potencjalnych działań w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie ogromne odległości i ograniczona dostępność baz stanowią poważne wyzwanie.
Nowe zbiorniki mogą również ograniczyć zależność od tankowania w powietrzu, co nabiera dodatkowego znaczenia w środowisku zagrożonym przez nowoczesne systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu oraz rosnącą podatność samolotów-cystern.
Co więcej, podniebne tankowanie na wysokości kilku tysięcy metrów zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem i wystarczy tylko przypomnieć groźny incydent z lata zeszłego roku, kiedy to tankowiec KC-46 Pegasus o numerze rejestracyjnym FELL81 z McConnell Air Force Base w Kansas zgłosił, że stracił wysięgnik używany do tankowania w locie, co mogło stwarzać zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu myśliwców.
Zasobniki sensorów i powrót do koncepcji IRST
Drugim kluczowym elementem są podskrzydłowe zasobniki sensorów. Na zdjęciach widoczne są dwa moduły, z których jeden posiada przezroczystą przednią część, co sugeruje obecność sensora podczerwieni lub systemu elektrooptycznego. Może to oznaczać wprowadzenie zdolności IRST (Infrared Search and Track), pozwalającej na pasywne wykrywanie i śledzenie celów na podstawie ich sygnatury cieplnej.
W warunkach intensywnej walki elektronicznej i konieczności ograniczania emisji radarowej jest to zdolność o rosnącym znaczeniu. Co istotne, podobny system planowano pierwotnie dla F-22, jednak został on usunięty na etapie rozwoju ze względów budżetowych - obecne testy mogą więc oznaczać powrót do tej koncepcji w nowoczesnej formie.
Nowe elementy wpisują się w szeroki program modernizacji F-22, obejmujący również m.in. Infrared Defensive System (IRDS), ulepszone systemy radarowe oraz zdolności walki elektronicznej. Celem jest utrzymanie przewagi operacyjnej maszyny w nadchodzącej dekadzie, szczególnie w scenariuszach walki poza zasięgiem wzroku (BVR), gdzie kluczowe znaczenie ma wykrycie przeciwnika zgodnie z doktryną tego myśliwca "pierwszy wykryj, pierwszy strzel, pierwszy zniszcz cel".