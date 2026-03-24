Fotografie autorstwa Jaroda Hamiltona to jak dotąd najdokładniejszy wgląd w rozwijane od lat ulepszenia, które mają zwiększyć zasięg, czas przebywania w rejonie operacji oraz zdolności wykrywania celów bez emisji sygnałów radarowych.

Nowe zbiorniki stealth zmieniają możliwości F-22

Jednym z najważniejszych elementów modernizacji są zewnętrzne zbiorniki paliwa o obniżonej wykrywalności. W przeciwieństwie do dotychczas używanych zbiorników mieszczących 2270 litrów (600 galonów), które znacząco zwiększały sygnaturę radarową i były odrzucane przed walką, nowe konstrukcje zaprojektowano tak, aby mogły pozostać pod skrzydłami nawet w warunkach bojowych.

Ich aerodynamiczna forma o niskim oporze ma pozwolić na zachowanie pełnych właściwości manewrowych, a jednocześnie znacząco zwiększyć zasięg operacyjny maszyny. To szczególnie istotne w kontekście potencjalnych działań w regionie Indo-Pacyfiku, gdzie ogromne odległości i ograniczona dostępność baz stanowią poważne wyzwanie.

Nowe zbiorniki mogą również ograniczyć zależność od tankowania w powietrzu, co nabiera dodatkowego znaczenia w środowisku zagrożonym przez nowoczesne systemy przeciwlotnicze dalekiego zasięgu oraz rosnącą podatność samolotów-cystern.

Co więcej, podniebne tankowanie na wysokości kilku tysięcy metrów zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem i wystarczy tylko przypomnieć groźny incydent z lata zeszłego roku, kiedy to tankowiec KC-46 Pegasus o numerze rejestracyjnym FELL81 z McConnell Air Force Base w Kansas zgłosił, że stracił wysięgnik używany do tankowania w locie, co mogło stwarzać zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu myśliwców.

Zasobniki sensorów i powrót do koncepcji IRST

Drugim kluczowym elementem są podskrzydłowe zasobniki sensorów. Na zdjęciach widoczne są dwa moduły, z których jeden posiada przezroczystą przednią część, co sugeruje obecność sensora podczerwieni lub systemu elektrooptycznego. Może to oznaczać wprowadzenie zdolności IRST (Infrared Search and Track), pozwalającej na pasywne wykrywanie i śledzenie celów na podstawie ich sygnatury cieplnej.

W warunkach intensywnej walki elektronicznej i konieczności ograniczania emisji radarowej jest to zdolność o rosnącym znaczeniu. Co istotne, podobny system planowano pierwotnie dla F-22, jednak został on usunięty na etapie rozwoju ze względów budżetowych - obecne testy mogą więc oznaczać powrót do tej koncepcji w nowoczesnej formie.

Nowe elementy wpisują się w szeroki program modernizacji F-22, obejmujący również m.in. Infrared Defensive System (IRDS), ulepszone systemy radarowe oraz zdolności walki elektronicznej. Celem jest utrzymanie przewagi operacyjnej maszyny w nadchodzącej dekadzie, szczególnie w scenariuszach walki poza zasięgiem wzroku (BVR), gdzie kluczowe znaczenie ma wykrycie przeciwnika zgodnie z doktryną tego myśliwca "pierwszy wykryj, pierwszy strzel, pierwszy zniszcz cel".

