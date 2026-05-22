F-35 i inne myśliwce przyszłości. To one zdominują niebo
Nowoczesne samoloty bojowe stanowią kluczowy element współczesnego pola bitwy. Nic więc dziwnego, że segment ten podlega stałej ewolucji technologicznej. Obecnie najwyższym poziomem zaawansowania cieszą się maszyny 5. generacji, choć na horyzoncie czają się myśliwce 6. generacji, które mogą wejść do służby w ciągu kilku lat. Sprawdź 5 samolotów bojowych, które zdominują niebo w nadchodzącej dekadzie.
Aktualnie większość aktywnych myśliwców na świecie stanowią jednostki 4. oraz 4.5 generacji, choć stopniowo są one zastępowane nowszymi maszynami 5. generacji. W nadchodzącej dekadzie mogą ukazać się również myśliwce 6. generacji odznaczające się wieloma zaawansowanymi technologiami takimi jak współpraca z dronami bezzałogowymi, integracja z bronią energetyczną czy udoskonalone rozwiązania stealth.
Global Combat Air Programme. Nowy myśliwiec ma powstać przy współpracy kilku państw
Global Combat Air Programme (GCAP) to wspólny program Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Japonii, w ramach którego ma powstać nowoczesny myśliwiec 6. generacji. Dodatkowo, chęć dołączenia do programu w charakterze obserwatora wyraziła Kanada. Samolot bojowy, nieoficjalnie określany nazwą "Tempest", ma być wyposażony w technologię stealth, moduły zarządzania dronami oraz systemy broni energetycznej. Docelowo nowa jednostka mogłaby zastąpić myśliwce Eurofighter Typhoon. Produkcja maszyn miałaby rozpocząć się w okolicach 2035 roku.
F-47. Wysoce zaawansowany kamuflaż i zwiększony zasięg
F-47 to planowany samolot 6. generacji, który swoimi możliwościami ma znacząco przewyższać maszyny 5. generacji. Szczególnie ciekawe okazuje się wykorzystanie wielospektralnego kamuflażu stealth, który pod kątem zaawansowania ma przewyższać jednostki takie jak F-117 Nighthawk czy B-2 Spirit. Planowane jest również znaczne wydłużenie zasięgu, umożliwiające prowadzenie głębokiej penetracji danego terytorium.
Chengdu J-36. Chiński myśliwiec przyszłości
Chengdu J-36 to myśliwiec 6. generacji, nad którym pracują Chiny. Jednostka odznacza się bezogonową konstrukcją oraz napędem trójsilnikowym. Samolot prawdopodobnie będzie mógł wykonywać szeroki zakres misji polegających na dowodzeniu i kontroli nad operacjami, przechwytywaniu, atakowaniu czy zdobywaniu dominacji powietrznej. Chengdu J-36 został po raz pierwszy zaobserwowany w trakcie lotów testowych pod koniec 2024 roku.
Lockheed Martin F-22 Super Raptor. Amerykański myśliwiec 5. generacji
Lockheed Martin F-22 Super Raptor to amerykański myśliwiec 5. generacji, którego głównym zadaniem jest zdobywanie i utrzymywanie przewagi powietrznej. Odznacza się zaawansowanymi systemami stealth, zdolnością do utrzymywania prędkości naddźwiękowej bez użycia dopalaczy (supercruise) oraz doskonałą zwrotnością. W ciągu najbliższej dekady myśliwiec ten nadal może odgrywać istotną rolę, choć przypuszcza się, że w okolicach 2030-2040 roku może być stopniowo zastępowany nowszymi maszynami.
Lockheed Martin F-35 Lightning II. Jeden z najnowoceśniejszych na świecie
Lockheed Martin F-35 Lightning II to myśliwiec 5. generacji produkowany od 2006 roku. Przypuszcza się, że w latach 30. XXI wieku samolot ten będzie jednym z podstawowych elementów większości nowoczesnych flot powietrznych. Co więcej, jego wydajność również ma wzrosnąć, a to z uwagi na wdrażane modyfikacje - chodzi tu między innymi o zwiększenie możliwości zakłócających czy wprowadzenie zaawansowanych systemów zarządzania dronami.