F-35 i inne myśliwce przyszłości. To one zdominują niebo

Aktualnie większość aktywnych myśliwców na świecie stanowią jednostki 4. oraz 4.5 generacji, choć stopniowo są one zastępowane nowszymi maszynami 5. generacji. W nadchodzącej dekadzie mogą ukazać się również myśliwce 6. generacji odznaczające się wieloma zaawansowanymi technologiami takimi jak współpraca z dronami bezzałogowymi, integracja z bronią energetyczną czy udoskonalone rozwiązania stealth.

Spis treści: Global Combat Air Programme. Nowy myśliwiec ma powstać przy współpracy kilku państw F-47. Wysoce zaawansowany kamuflaż i zwiększony zasięg Chengdu J-36. Chiński myśliwiec przyszłości Lockheed Martin F-22 Super Raptor. Amerykański myśliwiec 5. generacji Lockheed Martin F-35 Lightning II. Jeden z najnowoceśniejszych na świecie

Global Combat Air Programme. Nowy myśliwiec ma powstać przy współpracy kilku państw

Global Combat Air Programme (GCAP) to wspólny program Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Japonii, w ramach którego ma powstać nowoczesny myśliwiec 6. generacji. Dodatkowo, chęć dołączenia do programu w charakterze obserwatora wyraziła Kanada. Samolot bojowy, nieoficjalnie określany nazwą "Tempest", ma być wyposażony w technologię stealth, moduły zarządzania dronami oraz systemy broni energetycznej. Docelowo nowa jednostka mogłaby zastąpić myśliwce Eurofighter Typhoon. Produkcja maszyn miałaby rozpocząć się w okolicach 2035 roku.

F-47. Wysoce zaawansowany kamuflaż i zwiększony zasięg

F-47 to planowany samolot 6. generacji, który swoimi możliwościami ma znacząco przewyższać maszyny 5. generacji. Szczególnie ciekawe okazuje się wykorzystanie wielospektralnego kamuflażu stealth, który pod kątem zaawansowania ma przewyższać jednostki takie jak F-117 Nighthawk czy B-2 Spirit. Planowane jest również znaczne wydłużenie zasięgu, umożliwiające prowadzenie głębokiej penetracji danego terytorium.

Chengdu J-36. Chiński myśliwiec przyszłości

Chengdu J-36 to myśliwiec 6. generacji, nad którym pracują Chiny. Jednostka odznacza się bezogonową konstrukcją oraz napędem trójsilnikowym. Samolot prawdopodobnie będzie mógł wykonywać szeroki zakres misji polegających na dowodzeniu i kontroli nad operacjami, przechwytywaniu, atakowaniu czy zdobywaniu dominacji powietrznej. Chengdu J-36 został po raz pierwszy zaobserwowany w trakcie lotów testowych pod koniec 2024 roku.

U góry opublikowana wizualizacja amerykańskiego samolotu 6. generacji Boeing F-47. U dołu chiński Chengdu J-36, który posiada już status latającego demonstratora lub prototypu Wikimedia Commons

Lockheed Martin F-22 Super Raptor. Amerykański myśliwiec 5. generacji

Lockheed Martin F-22 Super Raptor to amerykański myśliwiec 5. generacji, którego głównym zadaniem jest zdobywanie i utrzymywanie przewagi powietrznej. Odznacza się zaawansowanymi systemami stealth, zdolnością do utrzymywania prędkości naddźwiękowej bez użycia dopalaczy (supercruise) oraz doskonałą zwrotnością. W ciągu najbliższej dekady myśliwiec ten nadal może odgrywać istotną rolę, choć przypuszcza się, że w okolicach 2030-2040 roku może być stopniowo zastępowany nowszymi maszynami.

Lockheed Martin F-35 Lightning II. Jeden z najnowoceśniejszych na świecie

Lockheed Martin F-35 Lightning II to myśliwiec 5. generacji produkowany od 2006 roku. Przypuszcza się, że w latach 30. XXI wieku samolot ten będzie jednym z podstawowych elementów większości nowoczesnych flot powietrznych. Co więcej, jego wydajność również ma wzrosnąć, a to z uwagi na wdrażane modyfikacje - chodzi tu między innymi o zwiększenie możliwości zakłócających czy wprowadzenie zaawansowanych systemów zarządzania dronami.





