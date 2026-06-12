Ceremonia przyjęcia F-35 do polskich sił zbrojnych

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11.00. Na miejscu obecni byli najważniejsi polityczni przedstawiciele państwa m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Wojsko reprezentowali m.in. szef Sztabu Generalnego generał Wiesław Kukuła, oraz dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał pilot Ireneusz Nowak, który za sterami myśliwca F-16 powitał pierwsze F-35, gdy te przyleciały do naszego kraju jeszcze 22 maja. Nie zabrakło także reprezentacji z zagranicy. Stany Zjednoczone, kraju producenta myśliwców F-35, reprezentował podsekretarz stanu ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego Thomas DiNanno.

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Współcześni husarze

Przed oficjalną uroczystością w Łasku, trzy F-35 dokonały "rajdu" po Polsce. Maszyny przeleciały trasę z 32. BLT na Westerplatte w Gdańsku, kierując się potem na Warszawę wzdłuż Wisły, następnie na Kraków gdzie przeleciały nad Wawelem, aż powróciły do bazy na rozpoczęcie uroczystości. Widzowie mogli obserwować ich przelot oraz kołowanie na płycie lotniska.

Pierwsze polskie F-35 w bazie w Łasku. Marcin Jabłoński INTERIA.PL

Fakty o F-35 w Polsce

F-35 to najnowocześniejsze maszyny, jakie kiedykolwiek weszły na wyposażenie polskiego lotnictwa wojskowego. Mają zapewnić generacyjną zmianę jak 20 lat temu przylot pierwszych F-16. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

Polska zakupiła od amerykańskiego rządu 32 myśliwce F-35A (wersja do startu i lądowania na konwencjonalnych lotniskach) wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. Do końca bieżącego roku do Polski ma przylecieć jeszcze 11 F-35. Według harmonogramu dostawy mają zakończyć się do końca 2029 roku.

Co czyni F-35 wyjątkowym

Produkowany przez Lockheed Martin F-35 określany jest jako samolot 5. generacji - czyli technologicznie bardziej zaawansowany niż wszystkie konkurencyjne maszyny. Ten status zapewniają trzy zdolności - zmniejszona wykrywalność przez radary, multisensoryczność oraz fuzja sensorów. Pierwsza sprawia, że F-35 może niepostrzeżenie może przelecieć nad zagrożone terytorium, dokonując operacji za liniami wroga. Drugi pozwala na szybkie gromadzenie i przesył informacji pomiędzy różnymi sensorami na polu walki. Trzeci zapewnia pilotowi łatwe przetworzenie gargantuicznych ilości informacji, co umożliwia mu efektywniejsze wykonanie zadania.

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