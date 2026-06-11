Powitanie F-35 z Polską. Trasa i godziny przelotu ujawnione

O specjalnej akcji powitania F-35 w Polsce powiedział na początku tygodnia wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na antenie TVN24. Trzy myśliwce F-35 wystartują 12 czerwca z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku i polecą w trasę po Polsce. Ich celami będzie Gdańsk, Warszawa i Kraków.

Ministerstwo obrony Narodowej opublikowało orientacyjny harmonogram trasy wraz z szacowanymi godzinami przelotu:

Gdańsk - Westerplatte ok. 9:45

Warszawa - wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli ok. 10:10

Kraków - nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego ok. 10:35

Ministerstwo podkreśla, że harmonogram ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na warunki atmosferyczne oraz względy operacyjne.

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Nowocześni husarze polskiej armii

Akcja pod nazwą "powitanie z Polską" ma to być jednym z elementów uroczystego przyjęcia do służby pierwszych myśliwców F-35A w naszych siłach powietrznych. Trzy maszyny przyleciały do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 22 maja. Rajd po Polsce ma być symbolicznym zapoznaniem się obywateli z F-35, których pojawienie się stanowi generacyjną zmianę dla naszej armii.

Polska zakupiła od amerykańskiego rządu 32 myśliwce F-35A (wersja do startu i lądowania na konwencjonalnych lotniskach) wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. Do końca bieżącego roku do Polski ma przylecieć jeszcze 11 F-35. Według harmonogramu dostawy mają zakończyć się do końca 2029 roku.

Uroczyste powitanie F-35 do jedno, ale znacznie ważniejszą kwestią jest, to kiedy te myśliwce osiągną zdolność operacyjną. Wstępna gotowość operacyjna może mieć miejsce w 2027-2028 roku. Pełna gotowość operacyjna może mieć miejsce w 2030 roku. Piloci, którzy przejdą na F-35 muszą liczyć się z dużym wyzwaniem, o czym na łamach Interii GeekWeek opowiedział Scott "Shark" McLaren, który na tych myśliwcach jako pilot testowy lata od 16 lat.

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