F-35 dostaną "powitanie z Polską". Specjalny przelot dla obywateli

O specjalnej akcji powitania F-35 w Polsce powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na antenie TVN24. Trzy myśliwce F-35 wystartują z bazy w Łasku i polecą najpierw do Krakowa nad Wawel, później do Gdańska nad Westerplatte i ostatecznie skierują się na Warszawę, gdzie przelecą wzdłuż Wisły po czym wrócą do bazy.

Akcja pod nazwą "powitanie z Polską" ma to być jednym z elementów uroczystego rozpoczęcia służby myśliwców F-35A w naszych siłach powietrznych. Trzy pierwsze maszyny tego typu przyleciały do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w łasku 22 maja. Rajd w najbliższy piątek ma być symbolicznym zapoznaniem się obywateli z F-35, których pojawienie się stanowi generacyjną zmianę dla naszej armii.

- Polacy muszą wiedzieć, na co ich pieniądze są przeznaczane. F-35 to jest zmiana fundamentalna - powiedział Cezary Tomczyk na antenie TVN24.

Trzy myśliwce F-35 Husarz przyleciały do Polski. 12 czerwca przelecą nad całym krajem. Wojtek Radwański AFP

Polski kontrakt na F-35. Współcześni Husarze

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

F-35 już znajdują się na wyposażeniu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Obok tej bazy polskie F-35 będą także stacjonować w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Obie jednostki są przystosowywane pod względem infrastruktury na przyjęcie nowych samolotów polskich sił powietrznych. W nich mają znaleźć się m.in. symulatory misji.

Kiedy F-35 zaczną bronić polskiego nieba?

Do tej pory z linii produkcyjnej zakładów Lockheed Martin w Forth Worth w Teksasie zeszło 13 myśliwców F-35 dla Polski. Do końca bieżącego roku w Polsce ma znaleźć się 14 myśliwców F-35. W 2027 ma zostać dostarczonych 12 sztuk, a dostawy mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku.

Uroczyste powitanie F-35 do jedno, ale znacznie ważniejszą kwestią jest, to kiedy te myśliwce osiągną zdolność operacyjną. Wstępna gotowość operacyjna - czyli możliwość wykonywania podstawowych misji air policing i patrolowania przestrzeni powietrznej - może mieć miejsce w 2027-2028 roku. Pełna gotowość operacyjna może mieć miejsce w 2030 roku.

Gotowość operacyjna zależy od rozwinięcia procesu szkolenia i infrastruktury. Obecnie polscy piloci i technicy F-35 szkolą się w Ebbing Air Ntional Guard w Arkansas, jednak już na jesieni ma się rozpocząć proces szkolenia w Polsce. Piloci, którzy przejdą na F-35 muszą liczyć się z dużym wyzwaniem, o czym na łamach Interii GeekWeek opowiedział Scott "Shark" McLaren, który na tych myśliwcach jako pilot testowy lata od 16 lat.





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