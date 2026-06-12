Spis treści: Przelot F-35 nad Polską Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo Przelot F-35 nad Gdańskiem Przelot F-35 nad Warszawą Przelot F-35 nad Krakowem Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców Polska w gronie użytkowników F-35 Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii

Przelot F-35 nad Polską

Mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa mogli dziś, w piątek 12 czerwca zobaczyć jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych świata. Polskie myśliwce F-35 wykonały uroczyste przeloty nad trzema miastami w ramach wydarzenia "Powitanie z Polską". To element oficjalnego wprowadzenia nowych maszyn do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Teraz "Husarze" - bo takie imię będą nosiły samoloty - zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. Piątkowa ceremonia ma miejsce w ich nowym "domu" - 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie).

F-35 przelecą nad Polską. Gdzie i kiedy spojrzeć w niebo? Ministerstwo Obrony Narodowej PAP

Dziękujemy, że śledziliście ten lot z Interią Geekweek. Publikujemy zdjęcia i nagrania, które pojawiły się w sieci. Zobaczcie.

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32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. F-35 podczas przygotowania do przelotu Wojciech Olkuśnik East News

Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo

O akcji "Powitanie z Polską" mówił kilka dni wcześniej wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak wyjaśniał, samoloty mają obniżyć lot nad miastami, aby mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska najnowszy sprzęt polskiego lotnictwa.

Piątkowe przeloty nie są przypadkowe. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbywa się dzisiaj uroczysta ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W wydarzeniu uczestniczą prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przelot F-35 nad Gdańskiem

Przelot F-35 nad Westerplatte Kamil Gozdan East News

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Przelot F-35 nad Warszawą

Przelot F-35 nad Warszawą Anita Walczewska East News

F-35 nad stolicą Polski Anita Walczewska East News

F-35 nad Warszawą Pawel Wodzynski East News

Przelot F-35 nad Warszawą Adam Burakowski East News

Przelot F-35 nad Krakowem

F-35 nad Krakowem 22 czerwca 2026 Mateusz Kotowicz East News

Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców

Zdjęcia i nagrania z przelotu F-35 nad polskimi miastami pojawiały się w sieci niemal natychmiast, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie. To nie tylko zdjęcia agencyjne i relacje mediów, ale przede wszystkim materiały internatów, którzy szybko chwycili za swoje aparaty i smartfony.

Szczególnie widoczne jest to na nagraniach z Gdańska i Krakowa, gdzie setki, jak nie tysiące obserwatorów na otwartej przestrzeni nad Wisłą wypatrywało huku i widoku nowoczesnych maszyn.

Przeczytaj więcej o F-35, które trafiły do Polski: Militaria Cały świat kupuje F-35. W Polsce mogą powstawać jego elementy Marcin Jabłoński

Polska w gronie użytkowników F-35

Pod koniec maja do Łasku dotarły trzy pierwsze polskie F-35. To część większego programu modernizacji lotnictwa wojskowego. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny piątej generacji produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.

Według informacji przekazanych przez MON wszystkie samoloty mają znaleźć się w kraju do końca dekady.

Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii

F-35 to nie tylko myśliwiec, ale również zaawansowana platforma zbierania i przekazywania informacji. Według MON maszyna analizuje dane z wielu źródeł i wspiera działania całych sił zbrojnych. Polska stała się także pierwszym państwem na wschodniej flance NATO posiadającym te samoloty.

Jeśli macie taką możliwość, koniecznie prześlijcie nam zdjęcia, opublikujemy je.

F-35 w polskiej armii. Co wiesz o nowych myśliwcach? (Zdj. ilustracyjne) Rozpocznij quiz





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