F-35 przeleciały nad polskimi miastami. Zobacz zdjęcia i nagrania

Karol Kubak

Karol Kubak

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F-35 przeleciały nad polskimi miastami. Minęły Gdańsk, Warszawę i Kraków. Zobaczcie zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia.

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32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Myśliwce przygotowują się do przelotuWojciech OlkuśnikEast News

Spis treści:

  1. Przelot F-35 nad Polską
  2. Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo
  3. Przelot F-35 nad Gdańskiem
  4. Przelot F-35 nad Warszawą
  5. Przelot F-35 nad Krakowem
  6. Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców
  7. Polska w gronie użytkowników F-35
  8. Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii

Przelot F-35 nad Polską

Mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa mogli dziś, w piątek 12 czerwca zobaczyć jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych świata. Polskie myśliwce F-35 wykonały uroczyste przeloty nad trzema miastami w ramach wydarzenia "Powitanie z Polską". To element oficjalnego wprowadzenia nowych maszyn do służby w Siłach Zbrojnych RP.

Trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Teraz "Husarze" - bo takie imię będą nosiły samoloty - zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. Piątkowa ceremonia ma miejsce w ich nowym "domu" - 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie).

Trzy myśliwce F-35 na tle mapy Polski z oznaczeniem godzin przelotów nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem oraz informacją o wydarzeniu „Powitanie z Polską F-35 Husarz” 12 czerwca, przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
F-35 przelecą nad Polską. Gdzie i kiedy spojrzeć w niebo?Ministerstwo Obrony NarodowejPAP

Dziękujemy, że śledziliście ten lot z Interią Geekweek. Publikujemy zdjęcia i nagrania, które pojawiły się w sieci. Zobaczcie.

Nowoczesny myśliwiec wojskowy w locie na tle bezchmurnego nieba.
32 Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. F-35 podczas przygotowania do przelotuWojciech OlkuśnikEast News

Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo

O akcji "Powitanie z Polską" mówił kilka dni wcześniej wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak wyjaśniał, samoloty mają obniżyć lot nad miastami, aby mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska najnowszy sprzęt polskiego lotnictwa.

Piątkowe przeloty nie są przypadkowe. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbywa się dzisiaj uroczysta ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W wydarzeniu uczestniczą prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Przelot F-35 nad Gdańskiem

Cztery odrzutowce wojskowe lecące w szyku na tle jasnego, błękitnego nieba z białymi chmurami u dołu kadru.
Przelot F-35 nad WesterplatteKamil GozdanEast News

Przelot F-35 nad Warszawą

Panorama Warszawy z widocznymi nowoczesnymi i starszymi budynkami, czterema myśliwcami lecącymi w szyku na niebie oraz Stadionem Narodowym w tle.
Przelot F-35 nad WarszawąAnita WalczewskaEast News
Widok na panoramę miasta z dużym stadionem po lewej stronie i formacją czterech samolotów lecących nad gęsto zabudowaną dzielnicą.
F-35 nad stolicą PolskiAnita WalczewskaEast News
Trzy myśliwce w szyku lecą na tle nieba z widocznymi smugami za jednym z samolotów.
F-35 nad WarszawąPawel WodzynskiEast News
Cztery odrzutowce wojskowe lecą w formacji na tle jasnego nieba.
Przelot F-35 nad WarszawąAdam Burakowski East News

Przelot F-35 nad Krakowem

Trzy myśliwce lecące w szyku na tle pochmurnego nieba.
F-35 nad Krakowem 22 czerwca 2026Mateusz KotowiczEast News

Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców

Zdjęcia i nagrania z przelotu F-35 nad polskimi miastami pojawiały się w sieci niemal natychmiast, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie. To nie tylko zdjęcia agencyjne i relacje mediów, ale przede wszystkim materiały internatów, którzy szybko chwycili za swoje aparaty i smartfony.

Szczególnie widoczne jest to na nagraniach z Gdańska i Krakowa, gdzie setki, jak nie tysiące obserwatorów na otwartej przestrzeni nad Wisłą wypatrywało huku i widoku nowoczesnych maszyn.

Przeczytaj więcej o F-35, które trafiły do Polski:

Pierwsze F-35 przylatują do Polski. Lockheed Martin podsumowuje co wiemy o naszych nowych myśliwcach.
Militaria

Cały świat kupuje F-35. W Polsce mogą powstawać jego elementy

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

Polska w gronie użytkowników F-35

Pod koniec maja do Łasku dotarły trzy pierwsze polskie F-35. To część większego programu modernizacji lotnictwa wojskowego. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny piątej generacji produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.

Według informacji przekazanych przez MON wszystkie samoloty mają znaleźć się w kraju do końca dekady.

Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii

F-35 to nie tylko myśliwiec, ale również zaawansowana platforma zbierania i przekazywania informacji. Według MON maszyna analizuje dane z wielu źródeł i wspiera działania całych sił zbrojnych. Polska stała się także pierwszym państwem na wschodniej flance NATO posiadającym te samoloty.

Jeśli macie taką możliwość, koniecznie prześlijcie nam zdjęcia, opublikujemy je.


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