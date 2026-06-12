F-35 przeleciały nad polskimi miastami. Zobacz zdjęcia i nagrania
F-35 przeleciały nad polskimi miastami. Minęły Gdańsk, Warszawę i Kraków. Zobaczcie zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia.
Spis treści:
- Przelot F-35 nad Polską
- Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo
- Przelot F-35 nad Gdańskiem
- Przelot F-35 nad Warszawą
- Przelot F-35 nad Krakowem
- Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców
- Polska w gronie użytkowników F-35
- Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii
Przelot F-35 nad Polską
Mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa mogli dziś, w piątek 12 czerwca zobaczyć jedne z najnowocześniejszych samolotów bojowych świata. Polskie myśliwce F-35 wykonały uroczyste przeloty nad trzema miastami w ramach wydarzenia "Powitanie z Polską". To element oficjalnego wprowadzenia nowych maszyn do służby w Siłach Zbrojnych RP.
Trzy pierwsze z polskich samolotów wielozadaniowych F-35 dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Teraz "Husarze" - bo takie imię będą nosiły samoloty - zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. Piątkowa ceremonia ma miejsce w ich nowym "domu" - 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku (woj. łódzkie).
Dziękujemy, że śledziliście ten lot z Interią Geekweek. Publikujemy zdjęcia i nagrania, które pojawiły się w sieci. Zobaczcie.
Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. Transmisja na żywo
O akcji "Powitanie z Polską" mówił kilka dni wcześniej wiceszef MON Cezary Tomczyk. Jak wyjaśniał, samoloty mają obniżyć lot nad miastami, aby mieszkańcy mogli zobaczyć z bliska najnowszy sprzęt polskiego lotnictwa.
Piątkowe przeloty nie są przypadkowe. W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbywa się dzisiaj uroczysta ceremonia przyjęcia samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W wydarzeniu uczestniczą prezydent Karol Nawrocki oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Przelot F-35 nad Gdańskiem
Przelot F-35 nad Warszawą
Przelot F-35 nad Krakowem
Cała Polska z zapartym tchem śledziła przelot myśliwców
Zdjęcia i nagrania z przelotu F-35 nad polskimi miastami pojawiały się w sieci niemal natychmiast, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie. To nie tylko zdjęcia agencyjne i relacje mediów, ale przede wszystkim materiały internatów, którzy szybko chwycili za swoje aparaty i smartfony.
Szczególnie widoczne jest to na nagraniach z Gdańska i Krakowa, gdzie setki, jak nie tysiące obserwatorów na otwartej przestrzeni nad Wisłą wypatrywało huku i widoku nowoczesnych maszyn.
Polska w gronie użytkowników F-35
Pod koniec maja do Łasku dotarły trzy pierwsze polskie F-35. To część większego programu modernizacji lotnictwa wojskowego. Polska zamówiła łącznie 32 maszyny piątej generacji produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin.
Według informacji przekazanych przez MON wszystkie samoloty mają znaleźć się w kraju do końca dekady.
Najnowocześniejszy samolot w polskiej armii
F-35 to nie tylko myśliwiec, ale również zaawansowana platforma zbierania i przekazywania informacji. Według MON maszyna analizuje dane z wielu źródeł i wspiera działania całych sił zbrojnych. Polska stała się także pierwszym państwem na wschodniej flance NATO posiadającym te samoloty.
Jeśli macie taką możliwość, koniecznie prześlijcie nam zdjęcia, opublikujemy je.