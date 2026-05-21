Polska u progu rewolucji. Pierwsze F-35 już zaraz w kraju

Podczas wizyty w Tallinie minister Kosiniak- Kamysz odniósł się do kwestii przylotu pierwszych myśliwców F-35 do Polski. Wiadomo było, że nastąpić ma to jeszcze w tym miesiącu. Teraz mamy dokładniejszy termin.

Jak powiedział minister Kosiniak-Kamysz, kilkadziesiąt godzin dzieli nas od momentu, gdy pierwsze polskie myśliwce F-35 wylądują w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Po technicznym sprawdzeniu tych samolotów, w pierwszej połowie czerwca odbędzie się oficjalna uroczystość przyjęcia F-35 do naszych Siłach Powietrznych.

Gdzie będą stacjonować polskie F-35?

Polska zakupiła 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasem silników 31 stycznia 2020 roku. Kosztowało nas to 4,6 mld dolarów netto. W polskich siłach powietrznych F-35 oznaczony został jako "Husarz".

Dostawy wszystkich samolotów mają zostać zrealizowane do końca 2029 roku. Wejdą na wyposażenie bazy w Łasku. Obok tej bazy polskie F-35 będą także stacjonować w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie. Obie jednostki są przystosowywane pod względem infrastruktury na przyjęcie nowych samolotów polskich sił powietrznych. W nich mają znaleźć się m.in. symulatory misji.

Pierwszy F-35 dla polskich sił powietrznych został zaprezentowany 28 sierpnia 2024 roku. Od tego momentu Lockheed Martin - producent tych myśliwców - przekazał polskiej stronie 13 F-35. Wszystkie do tej pory były dostarczane do bazy Ebbing Air Ntional Guard w Arkansas, gdzie pierwszy polscy piloci i technicy przechodzą szkolenie na nowe myśliwce.

Jeden z polskich F-35 startujący z bazy Ebbing. Osiągnięcie pełnej gotowości bojowej polskich F-35 planowane jest na 2030 rok ERIC KILPATRICK materiał zewnętrzny

F-35. Myśliwiec inny niż wszystkie

F-35 Lightning II to samolot wielozadaniowy 5. generacji, opracowany w technologii twardego stealth. Dzięki temu ma znacznie mniejszą aktywną powierzchnię odbicia (Radar Cross Section - RCS) co utrudnia jego wychwycenie i zidentyfikowanie na radarze. Stąd F-35 jest często nazywany "niewidzialnym" samolotem.

Dzięki naszpikowaniu elektronicznymi sensorami i radarami F-35 może m.in. wspomagać działania jednostek lądowych czy obrony lotniczej jako samolot wczesnego ostrzegania i zwiadu. Dlatego jego obecność w Polsce pozwala lepiej wypatrzeć i zidentyfikować możliwe zagrożenie, przekazując informacje o nim wielu żołnierzom na lądzie, morzu i w powietrzu w ramach spięcia systemów. Podczas swojej misji pilot F-35 może więc szybciej i efektywniej wykryć np. rosyjski bombowiec nad Bałtykiem i przekazać o nim dane pilotom polskich F-16 w swoim otoczeniu lub naziemnej kontroli.

Polska zakupiła F-35A, czyli standardowy model myśliwca wykorzystywany do startów z konwencjonalnych pasów startowych. Co jednak ważne nasze siły powietrzne otrzymają F-35 w najnowszej modernizacji Block 4. Bazuje na nowym oprogramowaniu TR-3 (Technical Refresh 3), która wprowadza do F-35 nowe wyświetlacze oraz większą pamięć komputera i moc obliczeniową. W Block 4 samolot uzyska możliwość przenoszenia najnowszej broni, także takiej, która dopiero jest projektowana oraz otrzyma zmodyfikowany system walki elektronicznej AN/ASQ-239.

Podstawowe parametry F-35A Lightning II

Producent: Lockheed Martin

Rok pierwszego oblotu/wejścia do służby: 2006/2015

Długość: 15,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 11 m

Wysokość: 4,4 m

Maksymalna waga startowa: 31,800 kilogramów

Napęd: Silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F135-PW-100

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1960 km/h)

Zasięg: 1800 kilometrów

Maksymalny pułap: 15 kilometrów

Dostępne uzbrojenie F-35A Lightning II

Działko: GAU-22/A kalibru 25 mm

Pociski powietrze-powietrze: AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM

Pociski powietrze-ziemia: AGM-88G AARGM-ER, AGM-158 JASSM, AGM-179 JAGM

Bomby z ładunkiem konwencjonalnym: AGM-154 JSOW, GBU-39, GBU-53, JDAM

Bomby z ładunkiem nuklearnym: B61 Mod 12

Ziarna pszenicy sprzed 8000 lat znalezione w Gruzji stanowią najwcześniejsze dowody na wypiekanie chleba © 2026 Associated Press