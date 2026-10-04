FA-50GF weszły do dyżuru bojowego. Polskie lotnictwo ma nowe wsparcie

Karol Kubak

Karol Kubak

Polskie FA-50GF weszły do systemu dyżurów bojowych. Dwanaście lekkich samolotów stacjonujących w Mińsku Mazowieckim może teraz uzupełniać F-16 i MiG-29.

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Samolot FA-50GF z polskimi oznaczeniami w locie nad polami, widoczni dwaj piloci w kabinie.
Polskie FA-50GF ruszają do akcji. Właśnie weszły do dyżuru bojowegoMichal Adamowski/REPORTEREast News

W skrócie

  • Polskie lekkie samoloty bojowe FA-50GF oficjalnie rozpoczęły dyżury bojowe w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.
  • Maszyny te będą wspierać polskie F-16 oraz MiG-29, co jest istotne przy częstym zrywaniu polskich par dyżurnych w związku z sytuacją na wschodniej granicy.
  • Docelowo polskie Siły Powietrzne mają pozyskać łącznie 48 maszyn, w tym 36 egzemplarzy w bardziej zaawansowanej konfiguracji PL wyposażonej w nowoczesne radary i pociski.
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Od 1 października lekkie samoloty bojowe KAI FA-50GF Fighting Eagle zostały włączone do systemu dyżurów bojowych. To oznacza, że maszyny stacjonujące w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim mogą być wykorzystywane obok F-16C/D Jastrząb i MiG-29. Informację 2 października przekazał gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki podczas konferencji poświęconej 20-leciu eksploatacji F-16 w Polsce, a w sobotę przekazał w mediach społecznościowych minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Niezwykle ważna wiadomość! Lekkie samoloty FA-50GF właśnie weszły w dyżur bojowy. Oznacza to kolejne wzmocnienie naszej wschodniej granicy - napisał 3 października na Facebooku Władysław Kosiniak-Kamysz.

FA-50GF weszły do służby

Do końca 2023 roku Polska otrzymała 12 samolotów FA-50GF. Od tamtej pory odbywały się intensywne szkolenia pilotów i pozostałego personelu. W tym roku maszyny otrzymały także m.in. kierowane pociski AIM-9L Sidewinder, które mają być ich podstawowym uzbrojeniem powietrze-powietrze.

To ważny element, bo samoloty znajdujące się w dyżurze mogą być wykorzystane jako uzupełnienie pozostałych maszyn bojowych. Ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę powodują częste poderwania polskich par dyżurnych w rejonie granicy z Ukrainą.

Wojskowy samolot odrzutowy z biało-czerwoną szachownicą na skrzydłach leci nad polami uprawnymi i zabudowaniami widocznymi w dolnej części kadru.
FA-50GF weszły do dyżuru bojowego. To ważna zmianaMichal Adamowski/REPORTEREast News

Takie loty oznaczają dodatkowe obciążenie dla samolotów i pilotów. Maszyny szybciej wykorzystują swoje resursy, czyli przewidziany przez producenta i wojsko czas eksploatacji poszczególnych elementów. Z kolei częste zmiany harmonogramów służby utrudniają planowanie pracy pilotów latających na F-16 i MiG-29.

Co dalej z polskimi FA-50?

Włączenie pierwszych FA-50 do dyżurów nie oznacza końca programu. Docelowo polskie Siły Powietrzne mają mieć 48 maszyn tej rodziny. Oprócz 12 samolotów w wersji GF chodzi o 36 kolejnych maszyn w konfiguracji PL.

Wersja PL ma być znacznie bardziej rozbudowana. Otrzyma radar RTX PhantomStrike oraz możliwość wykorzystania nowocześniejszych pocisków AIM-9X Sidewinder i AIM-120C AMRAAM.

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