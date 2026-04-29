Fińskie Sisu GTP w Ukrainie. Nieujawniony transfer do sił specjalnych
Na wyposażeniu ukraińskich Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy niespodziewanie pojawiły się fińskie pojazdy opancerzone Sisu GTP 4x4. Informacja ta zwraca uwagę nie tylko ze względu na sam sprzęt, ale i brak oficjalnych komunikatów o jego przekazaniu w ramach międzynarodowej pomocy wojskowej.
To sugeruje, że albo Finlandia chciała jak najdłużej utrzymać ten transport w tajemnicy, albo odbył się on z udziałem pośredników - branżowi analitycy wskazują tu na państwa dysponujące większą liczbą tych pojazdów, szczególnie Szwecję, która zamówiła setki egzemplarzy tej konstrukcji.
Nieznana skala transferu
Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie pojazdów trafiło do Ukrainy. Brakuje także potwierdzenia, czy Sisu GTP są wykorzystywane wyłącznie przez jednostki specjalne, czy również przez inne elementy ukraińskich sił zbrojnych.
Jednocześnie wpisuje się to w szerszy trend wyposażania Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy w mniej standardowy, często bardziej zaawansowany sprzęt. Wcześniej informowano, że w ich arsenale znajdują się także niemieckie pojazdy opancerzone Caracal produkcji Rheinmetall.
Modułowa konstrukcja i szerokie zastosowanie
Sisu GTP 4×4 to pojazd zaprojektowany z myślą o dużej elastyczności użycia. Jego konstrukcja opiera się na układzie modułowym, przednia część zawiera układ napędowy, natomiast środkowy i tylny segment mogą być konfigurowane w zależności od potrzeb.
W wersji transportera opancerzonego pojazd może przewozić do 10 żołnierzy. Alternatywnie dostępna jest konfiguracja pickup, mieszcząca 4-5 osób oraz platformę ładunkową. Istnieją także warianty specjalistyczne, jak nośnik moździerza samobieżnego czy mobilna platforma dla stacji radiolokacyjnej.
Pojazd oferuje podstawowy poziom ochrony balistycznej zgodny ze standardem STANAG 4569 Level 1, co oznacza odporność na ostrzał amunicją 7,62×51 mm z dystansu 30 metrów. Konstrukcja uwzględnia także zabezpieczenia przeciwminowe.
Za napęd odpowiada silnik wysokoprężny o mocy 308 KM współpracujący z automatyczną skrzynią biegów, maksymalna masa pojazdu wynosi 16,5 tony, a ładowność sięga 5 ton. Sisu GTP osiąga prędkość przekraczającą 100 km/h, a jego zasięg operacyjny wynosi do 700 kilometrów, co czyni go uniwersalnym środkiem transportu i wsparcia w działaniach o dużej mobilności.