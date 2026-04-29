To sugeruje, że albo Finlandia chciała jak najdłużej utrzymać ten transport w tajemnicy, albo odbył się on z udziałem pośredników - branżowi analitycy wskazują tu na państwa dysponujące większą liczbą tych pojazdów, szczególnie Szwecję, która zamówiła setki egzemplarzy tej konstrukcji.

Nieznana skala transferu

Na ten moment nie wiadomo, ile dokładnie pojazdów trafiło do Ukrainy. Brakuje także potwierdzenia, czy Sisu GTP są wykorzystywane wyłącznie przez jednostki specjalne, czy również przez inne elementy ukraińskich sił zbrojnych.

Jednocześnie wpisuje się to w szerszy trend wyposażania Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy w mniej standardowy, często bardziej zaawansowany sprzęt. Wcześniej informowano, że w ich arsenale znajdują się także niemieckie pojazdy opancerzone Caracal produkcji Rheinmetall.

Modułowa konstrukcja i szerokie zastosowanie

Sisu GTP 4×4 to pojazd zaprojektowany z myślą o dużej elastyczności użycia. Jego konstrukcja opiera się na układzie modułowym, przednia część zawiera układ napędowy, natomiast środkowy i tylny segment mogą być konfigurowane w zależności od potrzeb.

W wersji transportera opancerzonego pojazd może przewozić do 10 żołnierzy. Alternatywnie dostępna jest konfiguracja pickup, mieszcząca 4-5 osób oraz platformę ładunkową. Istnieją także warianty specjalistyczne, jak nośnik moździerza samobieżnego czy mobilna platforma dla stacji radiolokacyjnej.

Pojazd oferuje podstawowy poziom ochrony balistycznej zgodny ze standardem STANAG 4569 Level 1, co oznacza odporność na ostrzał amunicją 7,62×51 mm z dystansu 30 metrów. Konstrukcja uwzględnia także zabezpieczenia przeciwminowe.

Za napęd odpowiada silnik wysokoprężny o mocy 308 KM współpracujący z automatyczną skrzynią biegów, maksymalna masa pojazdu wynosi 16,5 tony, a ładowność sięga 5 ton. Sisu GTP osiąga prędkość przekraczającą 100 km/h, a jego zasięg operacyjny wynosi do 700 kilometrów, co czyni go uniwersalnym środkiem transportu i wsparcia w działaniach o dużej mobilności.

Robot wyposażony w sztuczną inteligencję pokonuje profesjonalnych graczy w tenisa stołowego © 2026 Associated Press