FP-9 większy niż rosyjski Iskander. Ukraina pokazała go w Polsce

Daniel Górecki

Podczas konferencji "Road to URC - Security and Defense Dimension" w Rzeszowie po raz pierwszy można było zobaczyć makietę ukraińskiego pocisku balistycznego FP-9. Już pierwsze zdjęcia wystarczyły, by wywołać duże zainteresowanie i to nie tylko ze względu na deklarowany zasięg (to pocisk, który ma sięgnąć Moskwy), ale przede wszystkim rozmiary konstrukcji.

Makieta pocisku FP-9 prezentowana obok FP-7 podczas wystawy w Rzeszowie
Zaskakujące rozmiary FP-9. Ukraiński pocisk wyraźnie większy, niż szacowali eksperci UkrinformYouTube

Za projektem stoi firma Fire Point, która rozwija także mniejszy pocisk FP-7. To właśnie zestawienie tych modeli obok siebie pozwoliło na pierwsze realne oszacowania wymiarów nowej rakiety. Dotychczas FP-9 był prezentowany w materiałach graficznych, które sugerowały niewiele powiększoną wersję istniejącej konstrukcji, jednak fizyczna makieta pokazana na wystawie zmienia ten obraz.

Większy od rosyjskiego Iskandera

Ponieważ FP-7 bazuje na konstrukcji pocisku 48N6 systemu S-400 i ma ok. 7,5 metra długości oraz 0,52 metra średnicy, porównanie obu modeli wskazuje, że FP-9 może osiągać nawet 12,5 metra długości i ok. 1,1 metra średnicy. Takie parametry stawiają go w zupełnie innej kategorii pocisków balistycznych.

Przewyższa on rozmiarami rosyjskie pociski systemu Iskander (7,2 metra długości i 0,95 metra średnicy) i R-17 Elbrus (długość 11,1 metra i średnica 0,88 metra), a także ukraiński projekt Hrim-2 (ok. 7.2 m długości) i amerykański ATACMS, który jest konstrukcją znacznie bardziej kompaktową, mierzącą ok. 4 metrów długości i 0,61 metra średnicy.

Parametry wskazują na daleki zasięg

Według wcześniej ujawnionych danych FP-9 ma być zdolny do przenoszenia głowicy o masie 800 kg na dystans około 855 km. Taki zestaw parametrów bezpośrednio przekłada się na rozmiar rakiety, większa masa i zasięg wymagają większej konstrukcji. Taki zasięg pocisku oznacza również możliwość rażenia celów w rejonie Moskwy, co dodatkowo zwiększyło zainteresowanie jego publiczną prezentacją.

Firma Fire Point zapowiada, że FP-9 ma przejść proces kodyfikacji w ukraińskim Ministerstwie Obrony latem 2026 roku, co otworzy drogę do wprowadzenia systemu do uzbrojenia Sił Zbrojnych Ukrainy. Na razie projekt pozostaje na etapie demonstracyjnym, a jego rzeczywiste możliwości będą mogły zostać zweryfikowane dopiero po zakończeniu procesu wdrożeniowego.

Zobacz również:

Trzy grupy uderzeniowe lotniskowców USA na Bliskim Wschodzie. Po raz pierwszy od 2003 roku
Trzy grupy lotniskowców USA na Bliskim Wschodzie. Pierwszy raz od 2003 roku

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek
Robot wyposażony w sztuczną inteligencję pokonuje profesjonalnych graczy w tenisa stołowego© 2026 Associated Press

