Francja chce dominować na oceanie. Powstanie nowy atomowy kolos

Podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Francja zostanie wyposażona w nowy lotniskowiec. Informacja, przekazana wprost żołnierzom stacjonującym w regionie Zatoki Perskiej, oznacza start jednego z największych programów zbrojeniowych w historii współczesnej Francji.

Przemówienie było jednym z elementów wizyty prezydenta Francji z okazji świąt Bożego Narodzenia. Macron spotkał się także z prezydentem ZEA szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem, z którym rozmawiał m.in. o współpracy w sektorze zbrojeniowym. Zjednoczone Emiraty Arabskie złożyły w tym roku zamówienie na 80 myśliwców Rafale, produkowanych przez francuską firmę Dassault Aviation.

Emmanuel Macron podczas przemówienia do żołnierzy stacjonujących w regionie Zatoki Perskiej JEANNE ACCORSINI/SIPA East News

- Zdecydowałem wyposażyć Francję w nowy lotniskowiec. Decyzja o realizacji tego bardzo dużego programu została podjęta w tym tygodniu - mówił prezydent, zapowiadając jednocześnie szeroki udział małych i średnich firm w budowie okrętu. W tle pojawiają się zarówno kwestie militarne, jak i gospodarcze, bo inwestycja ma pomóc sektorowi przemysłowemu w trudnym okresie.

Nowa jednostka, znana roboczo jako PANG, czyli Porte-avions de nouvelle génération, ma powstać w stoczni Saint-Nazaire i wejść do służby w 2038 roku. Okręt będzie napędzany energią jądrową i zdolny do przenoszenia ponad 30 myśliwców Rafale. Ma zastąpić obecny lotniskowiec, który w momencie wycofania będzie miał za sobą kilkadziesiąt lat intensywnej służby.

Francja posiada lotniskowiec. Czym się wyróżnia?

Obecnie Francja dysponuje jednym lotniskowcem o nazwie Charles de Gaulle. To jednostka wyjątkowa, bo jedyny na świecie, poza amerykańskimi, lotniskowiec o napędzie atomowym. Okręt wszedł do służby w 2001 roku, choć jego budowę rozpoczęto jeszcze w latach 80. XX wieku.

Charles de Gaulle ma około 261 metrów długości i wyporność przekraczającą 42 tysiące ton. Jego napęd zapewniają dwa reaktory jądrowe, co pozwala na wieloletnią eksploatację bez konieczności tankowania paliwa. Na pokładzie może operować około 40 statków powietrznych, a załoga wraz z personelem lotniczym liczy blisko 1900 osób.

Od Afganistanu po Morze Śródziemne

Lotniskowiec wielokrotnie brał udział w operacjach bojowych i misjach sojuszniczych, m.in. u wybrzeży Afganistanu, Iraku i Syrii. Dla Francji jest nie tylko narzędziem pokazania siły, ale też politycznym symbolem niezależności strategicznej. Zapowiedziany PANG ma tę rolę przejąć i rozwinąć, dostosowując ją do realiów połowy XXI wieku.

