Francja odpaliła pocisk z atomowego okrętu. M51.3 w akcji

Karol Kubak

Karol Kubak

Francja przeprowadziła pierwszy test najnowszej wersji swojego strategicznego pocisku balistycznego M51.3 z pokładu atomowego okrętu podwodnego. Rakieta wystartowała bez głowicy jądrowej, ale sam test był ważnym sprawdzianem francuskiej technologii. W jego trakcie sprawdzono nie tylko pocisk, lecz także cały system odpowiedzialny za jego użycie.

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Start pocisku balistycznego M51.3 obserwowany z pokładu okrętu, zbliżenie na moment wystrzału w rogu zdjęcia.
Potężny pocisk wyszedł spod wody. Francja pokazała nowe możliwości Emmanuel Macron/X/ArianeGroupmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Francja przeprowadziła pierwszy test strategicznego pocisku balistycznego M51.3 wystrzelonego z pokładu zmodernizowanego atomowego okrętu podwodnego Le Vigilant.
  • Pocisk M51.3 to konstrukcja o długości 12 metrów, która w fazie powrotu do atmosfery osiąga prędkość około 20-krotnie większą od prędkości dźwięku.
  • Test miał na celu sprawdzenie całego systemu uzbrojenia, w tym okrętu, infrastruktury oraz technologii pocisku, bez użycia głowicy jądrowej.
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Francja po raz pierwszy odpaliła z okrętu podwodnego "Le Vigilant" najnowszą wersję strategicznego pocisku balistycznego M51.3. Próba odbyła się 6 października u wybrzeży Bretanii. Pocisk nie miał głowicy jądrowej, a jego lot śledzono za pomocą francuskich systemów pomiarowych. Dla Paryża był to przede wszystkim test całego systemu po remoncie okrętu Le Vigilant.

M51.3 to rakieta o długości 12 metrów

M51.3 jest trzecią wersją francuskiego pocisku M51, który wszedł do służby w 2010 roku. To konstrukcja o masie ponad 50 ton i długości około 12 metrów. Pocisk ma trzy stopnie napędowe i wykorzystuje paliwo stałe. Kolejne stopnie pracują po sobie, rozpędzając pocisk i wynosząc go na dużą wysokość.

Rakieta wznosząca się pionowo w niebo, z silnym strumieniem ognia wydobywającym się z jej silnika na tle czystego, niebieskiego nieba.
Pocisk M51.2 podczas wznoszeniaArianeGroupmateriał prasowy

M51 startuje z zanurzonego okrętu podwodnego i może pokonać dystans międzykontynentalny. Pocisk opuszcza atmosferę, a podczas powrotu osiąga prędkość około 20 000 km/h.

Co zmieniono w wersji M51.3?

M51 rozwijany jest etapami. Wersja M51.3 miała poprawić zasięg, celność oraz zdolność pokonywania systemów obrony przeciwrakietowej. Wersja ta weszła do służby operacyjnej w październiku 2025 roku.

Podczas próby pocisk był pozbawiony ładunku nuklearnego. Jego lot obserwowały środki francuskiej Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia, w tym okręt pomiarowy Monge. Pocisk spadł na północnym Atlantyku, setki kilometrów od wybrzeży.

Pierwszy taki test z "Le Vigilant"

Dla Francji równie ważny jak sam pocisk był w tym przypadku okręt "Le Vigilant". Jednostka przeszła okresowy remont i modernizację, a odpalenie miało potwierdzić, że jej system uzbrojenia ponownie może prawidłowo współpracować z M51.3.

Prezydent Emmanuel Macron obserwował start z pokładu fregaty Auvergne.

- Na pokładzie fregaty wielozadaniowej Auvergne byłem świadkiem pierwszego wystrzelenia nowego pocisku balistycznego M51.3 z atomowego okrętu podwodnego z pociskami balistycznymi Le Vigilant. Bardzo niewiele państw posiada takie know-how - napisał po próbie.

Zdementowano również pogłoski, że dzisiejszy test był związany z sytuacją geopolityczną. Nie był demonstracją użycia broni jądrowej. Był sprawdzianem całego zestawu - okrętu, pocisku, systemów kierowania i infrastruktury odpowiedzialnej za jego użycie.

Francuzi traktują go jako ważny krok w utrzymaniu morskiej części swojego odstraszania nuklearnego.

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