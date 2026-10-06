W skrócie Francja przeprowadziła pierwszy test strategicznego pocisku balistycznego M51.3 wystrzelonego z pokładu zmodernizowanego atomowego okrętu podwodnego Le Vigilant.

Pocisk M51.3 to konstrukcja o długości 12 metrów, która w fazie powrotu do atmosfery osiąga prędkość około 20-krotnie większą od prędkości dźwięku.

Test miał na celu sprawdzenie całego systemu uzbrojenia, w tym okrętu, infrastruktury oraz technologii pocisku, bez użycia głowicy jądrowej.

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Francja po raz pierwszy odpaliła z okrętu podwodnego "Le Vigilant" najnowszą wersję strategicznego pocisku balistycznego M51.3. Próba odbyła się 6 października u wybrzeży Bretanii. Pocisk nie miał głowicy jądrowej, a jego lot śledzono za pomocą francuskich systemów pomiarowych. Dla Paryża był to przede wszystkim test całego systemu po remoncie okrętu Le Vigilant.

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M51.3 to rakieta o długości 12 metrów

M51.3 jest trzecią wersją francuskiego pocisku M51, który wszedł do służby w 2010 roku. To konstrukcja o masie ponad 50 ton i długości około 12 metrów. Pocisk ma trzy stopnie napędowe i wykorzystuje paliwo stałe. Kolejne stopnie pracują po sobie, rozpędzając pocisk i wynosząc go na dużą wysokość.

Pocisk M51.2 podczas wznoszenia ArianeGroup materiał prasowy

M51 startuje z zanurzonego okrętu podwodnego i może pokonać dystans międzykontynentalny. Pocisk opuszcza atmosferę, a podczas powrotu osiąga prędkość około 20 000 km/h.

Co zmieniono w wersji M51.3?

M51 rozwijany jest etapami. Wersja M51.3 miała poprawić zasięg, celność oraz zdolność pokonywania systemów obrony przeciwrakietowej. Wersja ta weszła do służby operacyjnej w październiku 2025 roku.

Podczas próby pocisk był pozbawiony ładunku nuklearnego. Jego lot obserwowały środki francuskiej Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia, w tym okręt pomiarowy Monge. Pocisk spadł na północnym Atlantyku, setki kilometrów od wybrzeży.

Pierwszy taki test z "Le Vigilant"

Dla Francji równie ważny jak sam pocisk był w tym przypadku okręt "Le Vigilant". Jednostka przeszła okresowy remont i modernizację, a odpalenie miało potwierdzić, że jej system uzbrojenia ponownie może prawidłowo współpracować z M51.3.

Prezydent Emmanuel Macron obserwował start z pokładu fregaty Auvergne.

- Na pokładzie fregaty wielozadaniowej Auvergne byłem świadkiem pierwszego wystrzelenia nowego pocisku balistycznego M51.3 z atomowego okrętu podwodnego z pociskami balistycznymi Le Vigilant. Bardzo niewiele państw posiada takie know-how - napisał po próbie.

Zdementowano również pogłoski, że dzisiejszy test był związany z sytuacją geopolityczną. Nie był demonstracją użycia broni jądrowej. Był sprawdzianem całego zestawu - okrętu, pocisku, systemów kierowania i infrastruktury odpowiedzialnej za jego użycie.

Francuzi traktują go jako ważny krok w utrzymaniu morskiej części swojego odstraszania nuklearnego.



