Frankentank w piachu. Ukraińcy dopadli rosyjskiego potwora

Daniel Górecki

Ukraiński 225. Pułk Szturmowy przeprowadził skoordynowaną operację, w wyniku której zniszczony został zmodyfikowany rosyjski czołg T-55. Działania miały miejsce w okolicach Hulajpola, a ich przebieg został udokumentowany na nagraniach z dronów opublikowanych przez jednostkę.

Rosyjski "Frankentank" nie dał rady. T-55 nie przetrwał ataku HIMARS i dronów

Zniszczony pojazd to czołg T-55, czyli konstrukcja z połowy XX wieku, która została dodatkowo wyposażona w improwizowane osłony i klatki antydronowe. Tego typu modyfikacje, określane przez ukraińskich żołnierzy jako "dzieła Frankensteina", mają zwiększać odporność na broń przeciwpancerną i amunicję krążącą, ale jednocześnie ograniczają mobilność i widoczność załogi.

Najpierw rozpoznanie i identyfikacja celu

Operacja rozpoczęła się od działań rozpoznawczych - ukraińskie jednostki śledziły ruchy rosyjskich pojazdów i analizowały ich trasy logistyczne, by w efekcie zlokalizować miejsce koncentracji i obsługi zmodyfikowanych czołgów. Wtedy do akcji wkroczył HIMARS, którego precyzyjne uderzenie zniszczyło konstrukcję obiektu, odsłaniając znajdujący się w nim sprzęt. 

HIMARS zaczął, drony FPV dokończyły

Usunięcie tej "osłony" sprawiło, że cele stały się podatne na dalsze ataki, do których oddelegowano drony FPV. Operatorzy wykorzystali luki w improwizowanym opancerzeniu czołgu, kierując w nie ładunki wybuchowe. Uderzenia przeprowadzono bezpośrednio w newralgiczne miejsca "Frankentanka", co doprowadziło do jego zniszczenia.

Co nie jest wcale takie trudne, kiedy uzmysłowimy sobie, że T-55 to rozwinięcie pierwszego rosyjskiego czołgu podstawowego T-54, które weszło do służby już w 1958 roku, więc jego miejsce jest w muzeum, a nie na froncie. Czołg przez lata pozostawał na wyposażeniu armii wszystkich krajów Układu Warszawskiego, które produkowały swoje wersje i to w naprawdę dużych ilościach, bo mówimy o ok. 85 tys. egzemplarzy, z czego w samej Polsce powstało ok. 10 tys. A jeśli dołożymy do tego produkcję chińską, dostajemy najczęściej produkowany czołg podstawowy w historii!

Parametry taktyczno-techniczne podstawowego czołgu T-55A:

  • Załoga: 4 osoby (dowódca, celowniczy, ładowniczy, kierowca)
  • Długość: 9 m
  • Szerokość: 3,64 m
  • Wysokość: 2,35 m
  • Masa bojowa: 36000 kg
  • Uzbrojenie główne: działo D-10TG kalibru 100 mm
  • Uzbrojenie dodatkowe: karabin maszynowy DShKM kalibru 12,7 mm, karabin maszynowy PTK 7,62 mm
  • Napęd: silnik diesla V-55 o mocy 580 KM
  • Prędkość maksymalna: 50 km/h

Miłośnicy samolotów domagają się wydzielenia specjalnego miejsca do obserwacji© 2026 Associated Press

