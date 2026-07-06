Rosja wprowadza kolejne modyfikacje do dronów "Gerbera" wykorzystywanych podczas ataków na Ukrainę. To stosunkowo proste i tanie drony produkowane z wykorzystaniem łatwo dostępnych materiałów, które Moskwa wykorzystuje zarówno jako platformę uderzeniową, jak i wabik mający przeciążać ukraińskie systemy obrony przeciwlotniczej.

Najnowsze modyfikacje, o których poinformowała ukraińska organizacja wolontariacka Sternenko Community, sugerują jednak, że konstrukcja jest nadal rozwijana, a jej możliwości operacyjne mogą systematycznie rosnąć. Najbardziej zauważalną zmianą są tzw. winglety, czyli pionowe elementy zamontowane na końcówkach skrzydeł. Rozwiązanie to od lat stosowane jest w lotnictwie cywilnym i wojskowym, ponieważ ogranicza zawirowania powietrza powstające na końcach skrzydeł.

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Większy zasięg i cięższy ładunek

Tym samym zmniejsza się opór aerodynamiczny, poprawia sprawność skrzydeł i rośnie siła nośna. W praktyce oznacza to, że dron może zużywać mniej paliwa i pokonywać większe odległości bez konieczności zwiększania rozpiętości skrzydeł.

Drugą zmianą zauważoną przez analityków są przylegające do kadłuba zewnętrzne zbiorniki paliwa montowane na górnej części drona. Ich zastosowanie zwiększa ilość przewożonego paliwa, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie czasu lotu i zasięgu bezzałogowca. Jednocześnie przeniesienie części zapasu paliwa poza wnętrze kadłuba może zwolnić miejsce na większy ładunek bojowy lub inne wyposażenie.

Ukraina: Rosjanie stale rozwijają swoje drony

Choć rosyjska strona nie ujawniła szczegółów technicznych nowych modyfikacji, ich kierunek wskazuje na próbę zwiększenia skuteczności tanich dronów wykorzystywanych podczas uderzeń na ukraińską infrastrukturę. Według organizacji Sternenko Community zmiany są kolejnym przykładem szybkiej ewolucji rosyjskich bezzałogowców:

Przeciwnik nie stoi w miejscu. Rosjanie nieustannie testują nowe metody terrorystycznych ataków przeciwko Ukrainie. Ostatnio zaczęli aktywnie wykorzystywać drony Gerbera wyposażone w pionowe stateczniki, które najprawdopodobniej zwiększają stabilność konstrukcji, zasięg lotu oraz pozwalają przenosić większy ładunek bojowy

Jej przedstawiciele podkreślają, że rozwój rosyjskich konstrukcji wymusza równie szybkie wzmacnianie ukraińskich zdolności do ich wykrywania i zwalczania. W związku z tym apelują o dalsze wsparcie programów rozwijających bezzałogowce wykorzystywane przez ukraińskie wojsko.