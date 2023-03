Grupa Wagnera szuka ochotników na... stronach pornograficznych

Najdziwniejsze ogłoszenie o pracę?

Jak podają informatorzy ze wschodu, w niektórych rosyjskich obwodach (m.in. kemerowskim i wołgogradzkim) użytkownikom internetu i pewnej strony dla dorosłych zaczęła wyświetlać się bardzo nietypowa reklama. Chociaż jest przepełniona odniesieniami seksualnymi, to dotyczy Grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej współpracującej z Federacją Rosyjską.

Jest to nowy sposób na pozyskanie rekrutów chcących wstąpić w szeregi organizacji i udać się na ukraiński front, gdzie trup ściele się gęsto, a rzeczywistość nijak ma się do propagandowych bajek. Najwidoczniej owiani złą sławą wagnerowcy mają kłopoty z uzupełnianiem swoich oddziałów, na które do tej pory składali się niezbyt prawi obywatele np. z Rosji.