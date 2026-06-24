Ćwiczenia odbywają się na rozległych poligonach w północnych Niemczech i mają jasno określony kontekst strategiczny. Choć scenariusz jest fikcyjny, jego założenia nie pozostawiają złudzeń - przeciwnik przypominający Rosję przekracza linię Odry i rozpoczyna ofensywę na zachód Europy. Zadaniem holenderskich sił jest zatrzymanie tego natarcia przy użyciu realnych procedur NATO.

Nowością tegorocznych manewrów jest sposób prowadzenia działań, jednostki nie ćwiczą już w odseparowanych fazach, lecz przekazują sobie walkę w trakcie jej trwania, a wszystko w ramach skomplikowanego manewru znanego jako Forward Passage of Lines. To poziom koordynacji, który w realnym konflikcie może zdaniem analityków zadecydować o powodzeniu całej operacji.

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Drony zmieniają wszystko

Największa zmiana nie dotyczy jednak liczby żołnierzy czy sprzętu, lecz środowiska walki. Przez cały czas trwania ćwiczeń jednostki działają pod stałym zagrożeniem ze strony dronów i walki elektronicznej. Jeszcze dekadę temu taki element praktycznie nie istniał w planowaniu ćwiczeń NATO, a dziś definiuje każdą decyzję taktyczną.

Specjalne zespoły dronowe, działające w ramach nowej jednostki "Tech Dev", pełnią rolę przeciwnika - wykorzystują zarówno drony rozpoznawcze, jak i uderzeniowe, tworząc warunki zbliżone do tych, z jakimi mierzą się ukraińscy żołnierze na co dzień.

To właśnie dlatego na poligonie widać również tunele antydronowe, czyli fragmenty dróg osłonięte siatkami mającymi powstrzymać bezzałogowce. I choć eksperci nie mają wątpliwości, że nie jest to rozwiązanie idealne, w praktyce ma szansę utrudnić namierzenie i atakowanie pojazdów.

Improwizacja jako standard

Holenderscy żołnierze testują także improwizowane środki ochrony, od siatek maskujących po przenośne osłony przypominające "parasole antydronowe". To rozwiązania, które powstały na froncie, a dziś trafiają do programów szkoleniowych jednej z najlepiej wyposażonych armii NATO.

Równolegle rozwijane są metody szkolenia, i tak część załóg pojazdów pancernych operuje z wykorzystaniem symulatorów, sterując maszynami zdalnie. Pozwala to ograniczyć koszty i uniknąć logistycznych problemów związanych z przemieszczaniem ciężkiego sprzętu w realnym środowisku.

Exercise Fighter Lion to jednak nie tylko starcie na lądzie, scenariusz obejmuje pełne spektrum współczesnego pola walki - od przestrzeni powietrznej, przez cyberprzestrzeń, po walkę elektromagnetyczną. Jednostki uczą się zakłócania sygnałów, unikania wykrycia i działania w środowisku ciągłego nadzoru, pełnymi garściami czerpiąc z doświadczenia Ukrainy, bo to już nie czas na ich analizowanie, ale wdrażanie.

Astronauci ubierają się u Prady. Skafandry nowej generacji © 2026 Associated Press