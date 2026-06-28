Huk śmigłowców Black Hawk nad Warszawą. Co się dzieje w stolicy?

Julia Król

Julia Król

Nad Warszawą odbywają się ćwiczenia wojskowe z udziałem śmigłowców Black Hawk. Maszyny widoczne są głównie nad Wolą, ale pojawiają się też w innych dzielnicach miasta. Wojsko informuje, że to regularne szkolenie, prowadzone w porozumieniu z lokalnymi władzami i służbami.

Wojskowy śmigłowiec Black Hawk lecący nisko nad łąką, z otwartymi drzwiami, w tle dwa kolejne śmigłowce.
Śmigłowce Black Hawk nad Warszawą. Zdj. poglądoweU.S. Department of Defense Current PhotosWikimedia Commons

Dlaczego nad Warszawą latają śmigłowce?

Nad Warszawą można usłyszeć huk śmigłowców. To niskie przeloty z udziałem maszyn m.in. Black Hawk. Są one widziane głównie nad Wolą, ale także w innych częściach miasta.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Wojsko zaznacza, że są to ćwiczenia cykliczne, a informacje o nich zostały wcześniej przekazane lokalnym służbom.

"Podczas szkolenia żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią", piszą w poście na portalu X. "Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość", dodają.

Ćwiczenia mają zakończyć się o godzinie 16:00.

Black Hawk w akcji podczas wojskowych ćwiczeń

Wojsko Polskie dysponuje różnymi typami śmigłowców - w stolicy na Okęciu stacjonuje 1. Baza Lotnictwa Transportowego, ale nad Warszawą pojawiają się także maszyny z innych jednostek, m.in. z Powidza, Dęblina czy Tomaszowa Mazowieckiego, jak wskazuje portal warszawawpigulce.

Wśród śmigłowców latających nad Warszawą można dojrzeć także Black Hawk. Są one zaawansowanymi maszynami wielozadaniowymi, służącymi do misji transportowych, w tym do przewożenia żołnierzy i sprzętu, ale także do operacji ratunkowych i ewakuacyjnych.


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