Dlaczego nad Warszawą latają śmigłowce?

Nad Warszawą można usłyszeć huk śmigłowców. To niskie przeloty z udziałem maszyn m.in. Black Hawk. Są one widziane głównie nad Wolą, ale także w innych częściach miasta.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat, że na terenie Warszawy i okolic odbywają się zajęcia taktyczno-ogniowe organizowane przez Wojska Specjalne w porozumieniu z władzami lokalnymi. Wojsko zaznacza, że są to ćwiczenia cykliczne, a informacje o nich zostały wcześniej przekazane lokalnym służbom.

"Podczas szkolenia żołnierze poruszają się pojazdami służbowymi, w umundurowaniu polowym i ubiorze cywilnym, wraz z bronią", piszą w poście na portalu X. "Dziękujemy za właściwą postawę obywatelską i wyrozumiałość", dodają.

Ćwiczenia mają zakończyć się o godzinie 16:00.

Rozwiń

Black Hawk w akcji podczas wojskowych ćwiczeń

Wojsko Polskie dysponuje różnymi typami śmigłowców - w stolicy na Okęciu stacjonuje 1. Baza Lotnictwa Transportowego, ale nad Warszawą pojawiają się także maszyny z innych jednostek, m.in. z Powidza, Dęblina czy Tomaszowa Mazowieckiego, jak wskazuje portal warszawawpigulce.

Wśród śmigłowców latających nad Warszawą można dojrzeć także Black Hawk. Są one zaawansowanymi maszynami wielozadaniowymi, służącymi do misji transportowych, w tym do przewożenia żołnierzy i sprzętu, ale także do operacji ratunkowych i ewakuacyjnych.



