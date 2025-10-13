Ile kosztował sprzęt wojskowy jaki Polska wysłała Ukrainie? Kancelaria Premiera wyjaśnia

Raport pt. "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023" to sprawozdanie stworzone przez Radę ds. współpracy z Ukrainę, podchodzącą pod Kancelarię Premiera. Porusza palące zagadnienie, jak dużo Warszawa pomogła Kijowowi od początku pełnoskalowej inwazji Rosji. Szczególnie interesująca jest część mówiąca o jednej z najważniejszych form pomocy, czyli wsparciu wojskowym.

W raporcie czytamy, że od 2022 roku Polska przekazała łącznie 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji. Co ciekawe w raporcie pojawia się informacja, że w trakcie jego powstawania tworzono już 47 pakiet pomocy wojskowej.

Rozwiń

Raport ujawnia jak dużą wartość pieniężną ma nasza pomoc militarna. Według informacji przekazanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej do marca 2025 roku wartość wojskowego wsparcia jakie Polska przekazała Ukrainie wyniosła ponad 18 mld złotych. Złożyły się na to sprzęt wojskowy, szkolenia, logistyka, utrzymanie, naprawy oraz pomoc medyczna.

W samym 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego nie uwzględniająca innych form wsparcia militarnego wyniosła 7,23 mld zł, a w latach 2023-2024 5,63 mld złotych. Do Ukrainy wysłano m.in. czołgi, myśliwce, śmigłowce szturmowe, systemy artyleryjskie, broń indywidualną i amunicję.

Oto ile sprzętu wojskowego Polska oddała Ukrainie

Raport wskazuje, jak duża pomoc została przekazana przez Polskę w pierwszych miesiącach konfliktu w Ukrainie. Jak czytamy były to głównie czołgi serii T-72, bojowe wozy piechoty BWP-1, systemy artyleryjskie 2S1 Goździk wraz z amunicją i sprzętem eksploatacyjnym.

Jak podaje raport na bazie informacji z Ministerstwa Obrony Narodowej, Polska miała przekazać Ukrainie w ramach donacji w latach 2022-2024:

318 czołgów

586 pojazdów opancerzonych

137 systemów artyleryjskich

10 myśliwców MiG-29

10 śmigłowców szturmowych Mi-24

Polski śmigłowiec szturmowy Mil Mi-24 Radoslaw Idaszak Wikimedia Commons

Z tego w 2022 roku Polska przekazała Ukrainie:

240 czołgów

82 systemy artyleryjskie

287 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych PPZR Piorun /Grom

ok. 70 mln sztuk amunicji

W latach 2023-2024 przekazany Ukrainie sprzęt zawierał:

78 czołgów

502 pojazdy opancerzone

55 systemów artyleryjskich

10 śmigłowców Mi-24

10 myśliwców MiG-29

118 przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych

ponad 31 mln sztuk amunicji

44 pociski powietrze-powietrze

ponad 16 000 części zamiennych do różnych systemów

Zmodyfikowany polski czołg PT-91 Twardy w Ukrainie 117. Samodzielna Brygada Zmechanizowana materiał zewnętrzny

Polska dała najwięcej czołgów Ukrainie ze wszystkich krajów

Raport podkreśla, że Polska jest liderem wsparcia pancernego dla Ukrainy. Pierwsza duża dostawa czołgów serii T-72 miała miejsce jeszcze w połowie 2022 roku. Według słów ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy jakie cytuje raport, do czerwca 2022 Polska miała już przekazać ponad 240 czołgów T-72M/M1/M1R.

Przypomnijmy, że Polska w 2023 roku miała jeszcze przekazać do 60 czołgów PT-91 Twardy oraz 14 Leopard 2A4. Same czołgi z Polski mogły pozwolić na sformowanie w Ukrainie dwóch kompletnych brygad pancernych.

Warto zauważyć, że łączna liczba czołgów w raporcie opublikowanym przez Kancelarię Premiera, różni się od liczb w raporcie z Kancelarii Prezydenta na temat polskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy z lutego bieżącego roku. Tam stwierdzono, że Polska miała już przekazać 354 czołgi z liczbą maszyn serii T-72 podniesioną do 280. Warto dodać, że jeszcze w marcu bieżącego roku w mediach pojawiły się informacje, że Polska przekazała Ukrainie kolejne czołgi serii T-72.

Sam raport Kancelarii Premiera wydaje się bazować na informacjach jeszcze z pierwszego kwartału tego roku, gdy także opublikowano raport Kancelarii Prezydenta. Jednak w raporcie Kancelarii Prezydenta wspomniano, że 46. pakiet pomocy był jeszcze przygotowywany i łączna pomoc wojskowa dla Ukrainy osiągała wartość około 15 mld złotych. Trudno wyjaśnić dlaczego wcześniejszy raport Kancelarii Prezydenta wskazuje więcej przekazanych czołgów niż nowszy raport z Kancelarii Premiera, skoro wydaje się, że bazują na stanie wiedzy władz z tego samego okresu.

Nie tylko donacja. Ile sprzętu wojskowego Ukraina kupiła od Polski

Raport Kancelarii Premiera pokazuje także skalę eksportu na Ukrainę sprzętu wojskowego. W latach 2022-2023 miano sprzedać sprzęt o równowartości 2,216 mld euro, z czego ok. 0,5 mld euro to częściowe wykonanie kontraktu na 54 armatohaubice Krab (dostawa w tym okresie to 36 pojazdów).

Armatohaubica Krab w Ukrainie 26. Brygada Artylerii im. generała pułkownika Romana Daszkiewicza materiał zewnętrzny

Na bazie informacji od Ministerstwa Spraw Zagranicznych raport wskazuje też, że Ukraina miała zakupić:

60 transporterów opancerzonych MT-LB

92 armatohaubice 2S1 Goździk

89 moździerzy kal. 82 mm

22 moździerze M74 kal. 120 mm

4 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe BM-21 Grad

19 samochodów opancerzonych AMZ Dzik

1 transporter opancerzony BRDM-2

dziesiątki tysięcy sztuk broni strzeleckiej różnych klas i typów

Polskie szkolenie i Starlinki

Raport wskazuje, że Polska jest także liderem militarnej pomocy dla Ukrainy w kontekście szkolenia żołnierzy w ramach Misji Wsparcia Wojskowego UE na rzecz Ukrainy (EUMAM Ukraine). Samo dowództwo tej misji mieści się w Polsce. Jak podaje raport do połowy 2024 roku misja wyszkoliła blisko 60 tys. ukraińskich żołnierzy, z czego jedną trzecią przeszkolili polscy instruktorzy.

Do końca 2023 roku Polska zakupiła także i przekazała Ukrainie ponad 19,5 tys. terminali Starlink, które zapewniają dostęp do internetu ukraińskim wojskowym i cywilom. Stanowiło to na ten czas niemal połowę z 47 tys. terminali będących wówczas w posiadaniu Ukrainy.

Lista niepełna. Polska wysłała jeszcze więcej rodzajów broni

Trzeba jasno powiedzieć, że raport opublikowany przez Kancelaręi Premiera jest bardzo ogólny i nie wskazuje dużej części wojskowej pomocy, jaką Ukraina otrzymała od Polski. Nie ma w niej, chociażby dokładniejszych wyliczeń nowocześniejszego sprzętu, jak armatohaubice Krab czy transportery Rosomak które wydysponowano z zasobów Wojska Polskiego. Można zakładać, że zostały uwzględnione ogólnie w rubrykach np. pojazdy opancerzone czy systemy artyleryjskie.

Raport pomija też wiele rodzajów starszego uzbrojenia jak systemy przeciwlotnicze m.in. Newa SC, OSA-AKM, ZSU-23-4. Nie ma też informacji, czy raport w ogóle uwzględnia produkty wojskowe prywatnych przedsiębiorstw, niewydysponowanych z zasobów armii. Przypomnijmy, że firma WB GROUP jest dostarczycielem bezzałogowców FlyEye i Warmate, które są cenione na Ukrainie.

Niemniej należy podkreślić, że nowy raport po raz kolejny podkreśla ogromną skalę polskiej pomocy militarnej Ukrainie. Szczególnie w pierwszych miesiącach konfliktu, gdy ta pomoc była de facto najważniejsza i pomogła Ukraińcom zatrzymać na wschodzie pochód Rosjan. Bez niej utrzymanie się frontu w Ukrainie mogłoby być trudniejsze, a to niewątpliwie pogorszyłoby bezpieczeństwo Polski.

Technologia dla zmysłów. Niesamowita immersyjna wystawa w Kioto AFP