Divyastra Mk-2 należy do klasy tzw. amunicji krążącej dalekiego zasięgu, podobnie jak znane systemy Shahed z Iranu. Konstrukcja została jednak zaprojektowana z myślą o większym udźwigu i szerszym zastosowaniu operacyjnym.

Według danych producenta dron może przenosić ładunek bojowy o masie od 50 do 100 kg, na dystansie od 1500 do nawet 2000 km. Prędkość przelotowa wynosi około 180 km/h, a w fazie ataku maszyna przyspiesza nawet do 400 km/h, skracając czas reakcji systemów obronnych.

Mobilność kluczem do przetrwania

Jednym z najważniejszych osiągnięć konstrukcyjnych jest możliwość startu z pojazdu. Oznacza to, że do wystrzelenia drona nie potrzeba lotniska ani stałej infrastruktury - wystarczy odpowiednio przystosowany samochód i dowolny teren, od drogi gruntowej po otwarte pole. To znacząco utrudnia przeciwnikowi wykrycie i neutralizację systemu jeszcze przed startem.

Irańskie i ukraińskie doświadczenia

System został również wyposażony w elementy tzw. inteligencji rojowej, pozwalającej na koordynację wielu dronów jednocześnie. Zastosowano szyfrowane łącza sterowania oraz odporność na zakłócenia GPS. To szczególnie istotne w erze intensywnej wojny elektronicznej, gdzie zagłuszanie sygnałów nawigacyjnych stało się standardową taktyką obronną.

Projekt Divyastra Mk-2 wyraźnie czerpie więc z doświadczeń współczesnych konfliktów zbrojnych, gdzie drony odgrywają coraz większą rolę. Twórcy podkreślają także, że platforma ma pełnić zarówno funkcje uderzeniowe, jak i rozpoznawcze.

Dzięki temu ten sam system może dostarczać dane wywiadowcze lub realizować precyzyjne uderzenia na duże odległości. Przy zasięgu sięgającym 2000 km i zdolności omijania klasycznych zabezpieczeń, Divyastra Mk-2 może okazać się jednym z najbardziej niebezpiecznych dronów bojowych typu Shahed.

