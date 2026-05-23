Jak informuje CNN w swojej nowej publikacji, powołując się na źródła związane z amerykańskim wywiadem, tempo odbudowy irańskich zdolności wojskowych zaskoczyło nawet analityków Pentagonu.

Według ich ocen część potencjału dronowego może zostać całkowicie odtworzona już w ciągu sześciu miesięcy i mowa nie tylko o produkcji bezzałogowców, ale również o odbudowie wyrzutni rakietowych, zakładów produkcyjnych oraz infrastruktury związanej z systemami uzbrojenia.

Iran szybko wraca do gry

To bardzo istotne, ponieważ drony są dla Iranu znacznie tańszą i łatwiejszą do odbudowy alternatywą niż rakiety balistyczne. Teheran może próbować kompensować straty rakietowe właśnie poprzez zwiększenie liczby bezzałogowych ataków - amerykańskie służby obawiają się szczególnie potencjalnych ataków na Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej. Nie można też zapomnieć, że Iran nadal posiada znaczną część swoich rakiet balistycznych, systemów przeciwlotniczych i arsenału dronów, które przetrwały bombardowania.

Rosja i Chiny pomagają Iranowi?

Według części źródeł Iran ma korzystać ze wsparcia Rosji oraz Chin przy odbudowie przemysłu wojskowego. Szczególne kontrowersje budzą doniesienia o dostawach chińskich komponentów wykorzystywanych do produkcji rakiet.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu publicznie oskarżył nawet Pekin o dostarczanie Iranowi elementów potrzebnych do produkcji uzbrojenia. Chiny zaprzeczają tym oskarżeniom i określają je jako "niezgodne z faktami".

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że oficjalne wypowiedzi amerykańskich wojskowych znacząco różnią się od ustaleń wywiadu. Dowódca CENTCOM admirał Brad Cooper stwierdził niedawno, że operacja przeciwko Iranowi zniszczyła aż 90 proc. irańskiej infrastruktury przemysłu obronnego.





