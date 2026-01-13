Starlink od początku uchodził za cyfrową linię życia dla Irańczyków - niezależne źródło informacji, które pozwalało omijać rządową cenzurę i organizować protesty mimo blokad sieci komórkowej. Według danych podawanych przez TechRadar, w kraju działało od 30 do 50 tys. nielegalnie przemyconych terminali, często zasilanych z generatorów i ukrywanych na dachach domów.

Starlink przestaje działać. Reżim go blokuje

Teraz większość z nich została unieruchomiona, portal IranWire i grupa Miaan podają, że w pasmach komunikacyjnych używanych przez terminale Starlink wykryte zostały sygnały o charakterze "militarnego zagłuszania". W ciągu kilku godzin po ich aktywacji zakłócono ponad 80 proc. ruchu danych, co praktycznie sparaliżowało połączenia satelitarne w większości regionów Iranu.

Co trzeba dodać, zakłócenia objęły nie tylko sygnał satelitarny, ale też system GPS, od którego zależy pozycjonowanie terminali. W rezultacie mapa łączności przypomina dziś patchwork z pojedynczymi "wyspami internetu" otoczonymi cyfrową ciszą, zwłaszcza w miastach, gdzie odbywają się największe demonstracje.

W ponad dwóch dekadach badań nigdy nie widziałem tak precyzyjnie przeprowadzonego ataku zakłóceniowego

Rozwiń

Chińska lub rosyjska technologia za kulisami

Analitycy podejrzewają, że Iran korzysta z technologii zakłócającej dostarczonej przez Rosję lub Chiny - oba państwa od lat rozwijają systemy tego rodzaju. Dodają też, że Iran już od czasu krótkiego konfliktu z Izraelem w 2025 roku prowadził testy zakłóceń GPS, co przygotowało grunt pod obecne działania. Źródła cytowane przez IranWire twierdzą, że zakłócenia zostały celowo skierowane w konstelację satelitów Starlink, a nie tylko w odbiorniki naziemne.

Według organizacji NetBlocks, każda godzina blokady internetu kosztuje Iran ponad 1,5 miliona dolarów utraconej aktywności gospodarczej. Obecne odcięcie trwa już ponad 80 godzin, a całkowita łączność w kraju spadła do 1 proc. normalnego poziomu. W międzyczasie reżim selektywnie przywraca dostęp do sieci w wybranych instytucjach - prorządowych mediach, kanałach Telegrama i uniwersytetach, tworząc system "białych list" dla zaufanych użytkowników.

To oczywisty znak desperacji - rząd jest gotów ponieść ogromne straty gospodarcze, byle tylko zdławić sprzeciw

Trump reaguje

W odpowiedzi na doniesienia o śmierci ponad 500 protestujących i aresztowaniu ponad 10 tysięcy osób, prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że porozmawia z Elonem Muskiem o przywróceniu Starlinka w Iranie: "On jest bardzo dobry w takich rzeczach, ma świetną firmę" - powiedział Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Białym Domu. Nie wiadomo jednak, czy technicznie możliwe będzie ominięcie zakłóceń generowanych z terytorium Iranu, jeśli stoją za nimi systemy wojskowe.

Co więcej, jest to sytuacja bez precedensu, bo to pierwszy raz, gdy autorytarny reżim zdołał sparaliżować globalny system komunikacji satelitarnej, dotąd uznawany za praktycznie niemożliwy do zablokowania. Analitycy nie mają więc wątpliwości, że sytuacja w Iranie to test dla przyszłości wolnego internetu w epoce militaryzacji cyberprzestrzeni - jeśli reżimowi uda się utrzymać blokadę Starlinka, po podobne rozwiązania mogą wkrótce sięgnąć inne państwa autorytarne.

