Iran użył potężnego pocisku do ataku na Jordanię. To mógł być Sejjil

Niebo zapłonęło nad Jordanią. Irańczycy mogli użyć pocisku Sejjil

Do sieci trafiły zdjęcia zaskakującej formacji nad jordańskim niebem z 20 lipca. Najbardziej prawdopodobne jest, że jest to lecący wielostopniowy pocisk balistyczny średniego zasięgu, którym mógł być Sejjil. To jeden z najbardziej zaawansowanych rodzajów broni w arsenale Iranu.

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Sejjil jest dwustopniowym pociskiem balistycznym średniego zasięgu na paliwo stałe, zaprojektowanym i wyprodukowanym przez Iran. Paliwo stałe pozwala na skrócenie czasu startu, dzięki czemu pocisk jest mniej narażony na uszkodzenia podczas startu. Przy tym Sejjil może być wystrzeliwany z mobilnej platformy. Niemniej pociski na paliwo stałe mają specyficzne właściwości eksploatacyjne, które utrudniają ich naprowadzanie i sterowanie.

Sejjil został po raz pierwszy zaprezentowany w 2008 roku i od tego czasu jest postrzegany przez irańskich urzędników jako broń "strategiczna". Według szacunków analityków ds. uzbrojenia Sejjil może osiągać zasięg nawet 2000 kilometrów, co czyni go pociskiem klasy MRBM - Medium Range Balistic Missile, czyli pociskiem balistycznym średniego zasięgu. Może przenosić konwencjonalny ładunek wybuchowy o masie 500-1500 kilogramów. Założeniem Irańczyków jest też to, aby Sejiil mógł przenosić ładunek nuklearny, jeśli uda się im uzyskać już uran możliwy do użycia na pociskach balistycznych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran atakuje

Nie ma informacji na temat efektów ataku. Tereny Jordanii są jednym z kluczowych celów irańskich ataków. To tam znajdują się jedne z głównych baz amerykańskich wojsk na Bliskim Wschodzie. W piątek (17.07) podczas jednego z ataków rakietowych na bazę lotniczą Muwaffaq Salti zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy. Według doniesień mediów Irańczycy mieli uderzyć pociskami balistycznymi w jeden z baraków mieszkalnych, w którym znajdowali się żołnierze.

Amerykanie odpowiadają dalszymi atakami na irańską infrastrukturę wojskową i strategiczną. 20 lipca amerykańska armia na Bliskim Wschodzie rozpoczęła nową rundę ataków na Iran z rozkazu Naczelnego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Uderzenia mają na celu osłabienie irańskich zdolności militarnych, wykorzystywanych do atakowania żeglugi handlowej na Cieśninie Ormuz.