Wojna na Bliskim Wschodzie. Media: Cieśnina Ormuz zaminowana

Jak informuje CBS News na bazie doniesień amerykańskich urzędników, którzy zapoznali się z aktualnymi ocenami służb wywiadowczych, Iranowi udało się rozmieścić miny w Cieśninie Ormuz.

Według urzędników wykorzystane miny to Maham 3 i Maham 7. Znając ich lokalizacje Iran może kontrolować jakie okręty przepływają przez Cieśninę.

Jakie miny wykorzystał Iran

Maham 3 to mina morska, która wykorzystuje jeden czujnik magnetyczny i dwa akustyczne do wykrywania pobliskich statków w promieniu około 3 metrów we wszystkich kierunkach i może oszacować optymalną pozycję do detonacji ładunku wybuchowego. Minę można zaprogramować do niszczenia nawodnych statków z poszyciem metalowym, niemetalowym oraz okrętów podwodnych.

Rozwiń

Maham 7 to mina przyczepna, która wykorzystuje czujniki akustyczne i trójosiowe czujniki magnetyczne do wykrywania statków. Umieszczana jest na dnie akwenu i może zostać rozstawiona także na płytkich wodach przybrzeżnych. Służy do niszczenia jednostek średniej wielkości, okrętów desantowych oraz podwodnych. Kształt miny został zaprojektowany z myślą o rozpraszaniu fal sonarowych, co ma utrudnić wykrycie.

Walka o Cieśninę Ormuz

Jeszcze na początku trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie amerykańskie media informowały o planach Iranu co do rozmieszczenia min w Cieśninie Ormuz, aby zakłócić ruch morski. Część źródeł jak Reuters czy CNN twierdziło, że Iranowi już wcześniej udało się rozstawić pola minowe w tym akwenie.

W odpowiedzi Siły Zbrojne USA i Izraela rozpoczęły uderzenia na irańskie magazyny amunicji i min morskich oraz stawiacze min i niewielkie okręty. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych poinformowało w zeszłym tygodniu, że udało się zniszczyć 120 irańskich okrętów, z czego 44 stanowiły stawiacze min.

Walka o kontrolę nad Cieśniną Ormuz jest jednym z najważniejszych elementów trwającego konfliktu Iranu z USA i Izraelem. To jeden z regionów, przez który przechodzą zasoby ropy istotne dla całego świata, co na łamach Interii GeekWeek wytłumaczyła Paula Drechsler.

W warszawskim zoo otwarto oddział ratunkowy dla rannych ptaków Interia pl © 2026 Associated Press