Wojna na Bliskim Wschodzie. Ostrzelano irańskie centrum nuklearne

Zdjęcia satelitarne, udostępnione przez amerykański Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, pokazują nowe zniszczenia w Natanz - głównym centrum wzbogacania uranu w irańskim programie nuklearnym.

Jak wskazuje Instytut trzy budynki w Natanz zostały zniszczone. Dwa z nich były wejściami dla personelu do podziemnych hal, w których znajdowały się tysiące maszyn służących do wzbogacania uranu wykorzystywanego w elektrowniach lub broni.

Rozwiń

Zagrożenie w Natanz?

Zdjęcia nie wskazują na duże uszkodzenia obiektu. Jak wskazuje Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Natanz nie jest już operacyjne od czerwca 2025 roku. Mogą się w nim jednak znajdować fragmenty wzbogaconego uranu. Niemniej są one w kompleksach pod ziemią. Jeszcze przed rozpoczęciem ataku USA i Izraela, pojawiły się dowody, że Iran dodatkowo zabezpiecza swoją infrastrukturę nuklearną przed możliwym atakiem.

Sam atak, o jakim wiemy, mógł mieć miejsce w okresie od popołudnia w sobotę do poranka w poniedziałek. Nie wiadomo dokładnie, czy za uderzenie w Natanz odpowiada Izrael czy USA.

Potwierdzenie doniesień

2 marca Teheran oskarżył USA i Izrael o dwa ataki na kompleks w Natanz. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi przekazał jednak, że nie ma dowodów, że którykolwiek z obiektów nuklearnych został trafiony lub uszkodzony.

W momencie wydania komentarza Grossi mógł jednak nie mieć dostępu do najnowszych zdjęć. Ponadto podkreślił, że MAEA ma ograniczony kontaktu z irańską agencją nuklearną.

Irański program nuklearny

Atak na ośrodek w Natanz miał miejsce podczas militarnej operacji rozpoczętej przez USA i Izrael wobec Iranu. Jednym z jego oficjalnych powodów jest właśnie rozwój irańskiego programu nuklearnego. Przed atakiem Donald Trump publicznie stwierdził, że Iran rozwija broń nuklearną, którą może zaatakować USA, co prześwietliliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Do tej pory w amerykańsko-izraelskim uderzeniu został zabity najwyższy przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei i niektórzy z jego najbliższych współpracowników. Ponadto miało zostać zniszczonych wiele irańskich instalacji wojskowych.

Niemowlęta wiedzą więcej, niż się wydawało. "Złożone procesy poznawcze" © 2026 Associated Press