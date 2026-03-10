Wojna na Bliskim Wschodzie. Irańskie centrum badania rakiet ostrzelane

Jeszcze w pierwszych dniach trwającej wojny na Bliskim Wschodzie Izrael uderzył w jeden z największych kompleksów irańskiego programu rakietowego w pobliżu miasta Szahrud. 7 marca poinformowały o tym izraelskie siły powietrze, mówiąc o potężnych zniszczeniach.

Teraz mamy dostęp do nowych zdjęć satelitarnych, pokazujących dokładne efekty tego uderzenia. Ich skala to zła wiadomość dla Teheranu.

Rozwiń

Skala zniszczeń

Analityk ds. broni rakietowej Sam Lair twierdzi, że nowe zdjęcia ukazują znaczące zniszczenia. Zniszczonych miało zostać większość budynków wchodzących w linię produkcyjną silników rakietowych.

Trafionych jest też kilka budynków służących do mieszania i odlewania, a także budynki, w których prawdopodobnie przeprowadzano badania. Nie wiadomo jednak, jak uderzenie wpłynie na pracę fabryk. Jest duże prawdopodobieństwo, że zdolności produkcyjne zostały przeniesione do podziemnych schronów lub w inne miejsce jeszcze przed rozpoczęciem wojny.

Największy kompleks rakietowy Iranu

Ośrodek w Szahrud to miejsce opracowywania i testowania rakiet na paliwo stałe. Uznawane jest za największy tego typu kompleks w całym Iranie. To w nim powstają najpotężniejsze pociski balistyczne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W Szahrud tworzone są także rakiety to wynoszenia irańskich satelitów. Na terenie kompleksu znajduje się cały kosmodrom, z którego Irańczycy wystrzelili pierwszego satelitę na orbitę 22 kwietnia 2020 roku.

Próba powalenia Iranu

Nie ma wątpliwości, że celem uderzeń na kompleks w Szahrud jest pozbawienie Iranu możliwości produkcji zaawansowanej broni. Mówiąc o pociskach z napędem na paliwo stałe, można wymienić Haj Qasem, mogący dolecieć na odległość 1400 kilometrów czy Sejjil o zasięgu nawet 2000 kilometrów, o którym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Teheran w trwającym konflikcie opiera de facto swoją strategię na wykorzystaniu pocisków balistycznych do ostrzeliwania całego terytorium Bliskiego Wschodu. Brak możliwości uzupełniania swoich zapasów nie tylko utrudni prowadzenie konfliktu, ale uprzykrzy odbudowę arsenału po ewentualnym porozumieniu pokojowym.

Makabryczna wystawa przyciąga tłumy zwiedzających. Jej bohaterami są… seryjni mordercy © 2026 Associated Press