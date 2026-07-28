Izrael chce od USA samolotów do szpiegowania okrętów państwa NATO

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Izrael analizuje możliwy zakup amerykańskich samolotów patrolowych Boeing P-8A Poseidon, aby utworzyć swoją pierwszą wyspecjalizowaną jednostkę zwalczania okrętów podwodnych we wschodniej części Morza Śródziemnego. Ma to skontrować rozwój sił okrętów podwodnych innych państw w regionie, szczególnie Turcji, która przez Izraelczyków jest postrzegana jako rosnące zagrożenie.

Amerykański samolot P-8A Poseidon startujący z pasa w tropikalnej scenerii, obok zanurzający się okręt podwodny.
Izrael rozważa zakup samolotów P-8A Poseidon od USA do szpiegowania tureckich okrętów.U.S. NavyWikimedia Commons

Izrael chce większej kontroli nad Morzem Śródziemnym. Rozważa zakup amerykańskich samolotów szpiegowskich

Według doniesień izraelskich mediów m.in. The Jerusalem Post Izrael rozpoczął analizę możliwości zakupu nieokreślonej liczby samolotów Boeing P-8A Poseidon. Nowe maszyny miałyby stanowić podstawę do utworzenia pierwszej izraelskiej morskiej jednostki patrolowej i zwalczania okrętów podwodnych wyspecjalizowanej w operowaniu nad rejonem wschodniego Morza Śródziemnego.

Jednostka P-8A byłaby w stanie rozmieszczać boje sonarowe, przetwarzać kontakty akustyczne, lokalizować zanurzone cele i przenosić torpedy. Boeing P-8A Poseidon to samolot wczesnego ostrzegania marynarki wojennej. Jego głównym narzędziem pracy jest radar AN/APY-10, który ma możliwość jednoczesnego śledzenia do 256 celów, wykrywania i śledzenia peryskopów okrętów podwodnych w odległości do 60 km, klasyfikacji celów, mapowania terenu, rozpoznawania i sporządzania obrazów obiektów brzegowych, pełniąc również rolę radaru nawigacyjnego i pogodowego.

Biały wojskowy samolot marynarki wojennej z widocznym napisem NAVY na kadłubie, lecący na niebie na niskiej wysokości z wysuniętym podwoziem.
P-8A Poseidon marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych.Will SchlitzerWikimedia Commons

Izrael chce zaangażować USA do zakupu

Izraelski P-8A Poseidon mógłby uzupełnić platformę Oron, czyli zmodyfikowanego Gulfstream G550, który na ten moment jest podstawowym samolotem wywiadowczym w siłach Izraela. Według planów P-8A Posejdon patrolowałby obszar wschodniego Morza Śródziemnego, a Oron byłby wykorzystywany stricte nad Strefą Gazy, Libanem, Syrią, Iranem i Morzem Czerwonym.

Samolot wojskowy typu Gulfstream z rozbudowanym zestawem anten oraz dodatkowym wyposażeniem na kadłubie podchodzi do lądowania na pasie startowym w otoczeniu pustynnego krajobrazu.
Samolot Oron Izraelskich Sił Powietrznych mogący wykrywać okręty podwodne o napędzie konwencjonalnym.Wikimedia Commons

Propozycja ma dalej pozostawać na etapie planowania przez izraelskich wojskowych. Ci mają zakładać, że zakup nowego samolotu mógłby zostać połączony z szerszą umową o finansowaniu obronności między USA a Izraelem. Tel Awiw na pewno liczy na wsparcie Amerykanów w rozwoju swoich sił przeciwokrętowych, nawet jeśli miałyby być budowane stricte przeciw jednemu z członków NATO - Turcji. Według przecieków Izrael chce pozyskać te samoloty właśnie z zamysłem możliwego wykrywania tureckich okrętów podwodnych.

Amerykańskie samoloty mają być kontrą na rosnącą marynarkę Turcji

Turcja i Izrael ciągle utrzymują bardzo złe stosunki, rywalizując między sobą o wpływy w regionie Bliskiego Wschodu. 23 czerwca izraelski minister Amichai Chikli stwierdził, że Turcja, wraz z Syrią, zastąpiła Iran jako największe zagrożenie dla jego kraju i Tel Awiw powinien się przygotowywać do możliwej konfrontacji. Obecnie ponad 1/3 społeczeństwa Turcji uważa Izrael za zagrożenie dla swojego kraju. Napięcia są potęgowane działaniami Izraela wobec ludności muzułmańskiej przy swojej granicy np. w Strefie Gazy i Libanie.

Tureckie siły podwodne są jednym z głównych czynników, wokół których Izrael buduje swoje siły zbrojne. Turecka Marynarka Wojenna ma ponad dziesięć aktywnych okrętów podwodnych z napędem dieslowsko-elektrycznym, z których większość zbudowana jest na bazie niemieckich wariantów typu 209, a obecnie przestawia się na wariant typu 214. Co więcej, Turcy rozbudowują swoją flotę podwodną o nowe okręty krajowej produkcji z programu MİLDEN (Milli Denizaltı, pol. narodowy okręt podwodny), z których pierwszy ma wejść do służby na początku lat 30.

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Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński


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