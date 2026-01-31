Izrael szykuje się do wojny. Chce od USA nowych Apache

Marcin Jabłoński

Defense Security Cooperation Agency (DSCA) ogłosiła zatwierdzenie zgody na zakup przez Izrael do 30 śmigłowców bojowych AH-64E Apache. Dokładnie takie dostanie też Polska. Oto, co potrafią.

Śmigłowiec bojowy Apache unosi się nad pustynnym terenem, w tle gęste chmury czarnego dymu i pagórkowaty krajobraz.
Izrael chce kupić od Amerykanów najnowsze ApacheWikimedia Commons

Izrael nie próżnuje i chce od USA najnowocześniejsze śmigłowce

DSCA zdradziła, że zgoda na sprzedaż śmigłowców dla Izraela dotyczy także 30 radarów AN/APG-78 Longbow. Pozwalają pilotom na wykrycie w jednym momencie do 128 celów w promieniu do 12 kilometrów. Cały pakiet wraz z zaopatrzeniem i szkoleniem ma kosztować do 3,8 mld dolarów.

Amerykanie w komunikacie podkreślili: Proponowana sprzedaż zwiększy zdolność Izraela do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia poprzez poprawę jego zdolności do obrony granic, kluczowej infrastruktury i ośrodków ludnościowych. Proponowana sprzedaż zwiększy interoperacyjność z siłami amerykańskimi i stanowi wyraz zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela i modernizację jego sił zbrojnych. Izrael nie będzie miał trudności z włączeniem tego sprzętu do swoich sił zbrojnych.

Izrael już ma na swoim wyposażeniu 48 śmigłowców AH-64 w wersji Ai oraz D. Izraelskie Apache są też zmodyfikowane do tamtejszych potrzeb, otrzymując specjalne określenia jak Peten i Saraph.

Ostatnią wielką operacją izraelskich AH-64 było polowanie na irańskie drony, które doleciały do kraju podczas wymiany ognia pomiędzy Tel-Awiwem a Teheranem w czerwcu 2025 roku. Prawdopodobnie kolejne maszyny mają pomóc w zabezpieczeniu interesów Izraela podczas dalszych możliwych napięć na Bliskim Wschodzie.

Najnowsze Apache

AH-64E to najnowsza modernizacja śmigłowca AH-64 i ulepszenie względem wersji D. Jak z zewnątrz pomiędzy śmigłowcami Apache E i D nie widać szczególnej różnicy, to są to inne maszyny pod względem osiągów i awioniki. AH-64E może współpracować z bezzałogowcami, zbierając dodatkowe informacje z pola walki. Ponadto względem AH-64D posiada mocniejsze silniki T-700-701D, przyspieszające śmigłowiec do prędkości 332 km/h. AH-64E posiada także zwiększone możliwości komunikacyjne, które obejmują ulepszenia łączności satelitarnej.

Przypomnijmy, że Polska zakupiła drugą co do wielkości flotę AH-64E na świecie, aż 96 sztuk. Co więcej, zostaną wyposażone w zupełnie nową technologię czujników i sensorów Gen 4 TADS/PNVS. Wojsko Polskie będzie jej pierwszym użytkownikiem na świecie, o czym możesz przeczytać na łamach Interii GeekWeek.

