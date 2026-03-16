Izrael zniszczył samolot przywódcy Iranu
Na lotnisku w Teheranie został zniszczony rządowy samolot władz Iranu - podają siły powietrzne Izraela. Maszyna służyła do transportu czołowych członków irańskiego rządu. Latał nim były przywódca Iranu - Ali Chamenei.
Wojna na Bliskim Wschodzie. Izrael zniszczył rządowy samolot
Jak podają Siły Powietrzne Izraela samolot znajdował się na międzynarodowym porcie lotniczym Teheran-Mehrabad. Wykorzystywał go m.in. Ali Chamenei, były przywódca Iranu, który został zabity podczas trwającej wojny na Bliskim Wschodzie.
- Zniszczenie samolotu utrudnia przywódcom irańskiego reżimu terrorystycznego koordynację działań z państwami sojuszniczymi, budowanie siły militarnej i przywrócenie reżimowi terrorystycznemu zdolności do odbudowy. Pozbawi to irański reżim kolejnego strategicznego zasobu - poinformowały Siły Powietrzne Izraela.
Irański Airbus A340
Do informacji Siły Powietrzne Izraela dodały zdjęcie samolotu, który miał zostać zniszczony. Jest to Airbus A340-300. To szerokokadłubowy samolot pasażerski, zaprojektowany do lotów na dalekich dystansach. Wykorzystuje cztery si zasięgu, produkowany w latach 1993-2011. Model jaki miał zostać zniszczony przez Siły Powietrzne Izraela nosił oznaczenie EP-IGA.
Warto dodać, że Iran pozyskiwał zachodnie samoloty dla swojego rządu pomimo sankcji USA. Można przypomnieć, że w grudniu 2022 roku opublikowano informacje o zakupie przez Iran czterech samolotów Airbus A340, które wcześniej latały w liniach Turkish Airlines.
Ajatollah Ali Chamenei
Ali Chamenei, który były ajatollahem Iranu, został zabity podczas izraelsko-amerykańskiego uderzenia, jakie rozpoczęło trwającą wojnę na Bliskim Wschodzie, o którym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.
Oficjalnie na ten moment władzę w Iranie ma sprawować Modżtaba Chamenei, syn Aliego. Niemniej według niepotwierdzonych informacji Modżbata miał odnieść rany w jednym z amerykańskich ataków na Teheran i zostać przetransportowany do Moskwy na specjalną operację.