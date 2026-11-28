W skrócie Ukraińcy wykorzystali izraelski system łączności satelitarnej HiSKY jako alternatywę dla Starlinka podczas ataków na most Krymski.

Brytyjski wywiad opublikował zdjęcia satelitarne mostu Krymskiego, na których widać uszkodzenia konstrukcji oraz rosyjskie systemy obrony Pancyr-S1.

Uszkodzenia przeprawy drogowej i kolejowej mogą utrudnić Rosjanom transport paliwa, sprzętu i amunicji na okupowane tereny południowej Ukrainy.

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Ukraińcy mieli wykorzystać podczas ataków na most Krymski technologię, która może stanowić alternatywę dla Starlinka. Chodzi o izraelski system łączności satelitarnej HiSKY. Informacje o jego użyciu pojawiły się po uderzeniach w przeprawę łączącą okupowany Krym z Rosją. Teraz brytyjski wywiad pokazał zdjęcia satelitarne, na których widać skutki ataków. Ale jest na nich coś jeszcze.

Izraelski odpowiednik Starlinka wykorzystany w ataku

Jak informował The Wall Street Journal, system HiSKY został wykorzystany w części ukraińskich środków bojowych użytych przeciwko mostowi Krymskiemu. To izraelska technologia komunikacji satelitarnej, która w przeciwieństwie do Starlinka działa również na terytorium Rosji. Według źródeł gazety ukraińscy operatorzy wykorzystywali ją także do lokalizowania rosyjskich wyrzutni pocisków balistycznych.

HiSKY nie jest jednak tak prosty w obsłudze jak rozwiązanie SpaceX. Wymaga odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, którzy muszą być obecni podczas misji. Z tego powodu ma być wykorzystywany raczej w szczególnie ważnych operacjach niż na co dzień.

Przesiadka na inny system łączności nie jest też łatwa. Wiele ukraińskich dronów zostało skonfigurowanych pod usługi Starlinka. Zmiana technologii może wymagać odesłania urządzeń do producenta i ponownego dostosowania ich do działania z innym systemem.

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Brytyjski wywiad pokazał zdjęcia mostu Krymskiego. Jest tam coś jeszcze

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało zdjęcia satelitarne wykonane 22 listopada przez Airbus Defence and Space. Widać na nich uszkodzone fragmenty drogowej i kolejowej części mostu oraz konstrukcję, która zawaliła się do wody. Uwagę zwracają jednak również dwa rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1 (w klasyfikacji NATO SA-22 Greyhound). Znajdują się około 2,4 km na południe od zniszczonego fragmentu przeprawy.

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Pancyr-S1 to rosyjski system przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców, dronów i pocisków manewrujących. Łączy armaty szybkostrzelne z wyrzutniami pocisków rakietowych. Ma chronić ważne obiekty i inne jednostki wojskowe przed atakami z powietrza.

Obecność tych zestawów w pobliżu mostu pokazuje, że Rosjanie rozmieszczali tam dodatkowe zabezpieczenia. Tym razem nie wystarczyły, żeby powstrzymać ukraińskie uderzenia. Jak ocenił brytyjski wywiad, mimo znaczących środków podjętych w celu ochrony przeprawy rosyjska obrona przeciwlotnicza nie zdołała zapobiec atakowi.

Druga fotografia pokazuje zniszczenia samego mostu. Uszkodzenia objęły zarówno drogowy, jak i kolejowy odcinek przeprawy. Brytyjczycy ocenili, że jeden tor kolejowy na moście nadal jest wykorzystywany. Uszkodzenia objęły jednak także jego konstrukcję, w tym okolice łuku i elementy zabezpieczające.

Ataki przeprowadzono w połowie listopada. Uszkodzenia mostu mogą utrudnić transport paliwa, sprzętu i amunicji dla rosyjskich wojsk działających na okupowanych terenach południowej Ukrainy. Szczególnie istotne są problemy z przeprawą kolejową, która pozostaje jednym z ważnych elementów rosyjskiej logistyki.



