Siły Zbrojne Ukrainy ujawniły "Morrigan" - dotąd tajny dron uderzeniowy, który według ujawnionych informacji odgrywa kluczową rolę w atakach na rosyjskie zaplecze logistyczne na południu kraju. System został zaprezentowany przez 412. Brygadę Sił Systemów Bezzałogowych "Nemesis", kończąc tygodnie spekulacji dotyczących niezidentyfikowanego bezzałogowca operującego daleko za linią frontu.

"Morrigan" to dron średniego zasięgu opracowany w pełni przez ukraińskich inżynierów i operatorów frontowych, zaprojektowany do działań głęboko na zapleczu operacyjnym przeciwnika, gdzie tradycyjne środki rażenia mają ograniczony dostęp lub skuteczność. To właśnie w tej roli dron ma wyróżniać się najbardziej, systematycznie nękając infrastrukturę logistyczną - magazyny, transport, systemy wsparcia czy elementy obrony przeciwlotniczej.

Kluczowy cel: korytarz Mariupol-Krym

Jak wynika z ujawnionych informacji, "Morrigan" był już wielokrotnie używany na Krymie, gdzie trafiał w cele wysokiej wartości. Jak podkreślają Ukraińcy, kierunek operacji nowego drona ma szczególne znaczenie, bo koncentruje się on na zakłócaniu transportu wzdłuż trasy R-280 "Noworosja" - jednej z najważniejszych arterii logistycznych łączących Rosję z okupowanymi terenami południowej Ukrainy i Krymem.

To właśnie tą drogą przemieszczane są wojska, amunicja i sprzęt, co czyni ją kręgosłupem rosyjskiego systemu zaopatrzenia w regionie. Uderzenia w ten szlak mogą więc nie tylko spowalniać operacje, ale wręcz podważać zdolność Rosji do utrzymania kontroli nad zajętymi terenami.

Nowy kierunek wojny dronowej

Mimo ujawnienia samego drona, większość szczegółów technicznych "Morrigan" pozostaje niejawna - nie wiadomo dokładnie, jaki ma zasięg, prędkość czy udźwig, bo utrzymanie tajemnicy operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla dalszej skuteczności systemu.

Kijów przyznaje jednak, że tego rodzaju drony średniego zasięgu są obecnie rozwijane w Ukrainie jako osobny filar działań bojowych, a ich rola wykracza poza klasyczne wsparcie frontu. Mają one osłabiać przeciwnika na poziomie operacyjnym, niszcząc jego zdolność do prowadzenia długotrwałych działań ofensywnych.

W praktyce oznacza to przesunięcie ciężaru walki - zamiast bezpośredniej konfrontacji, coraz większe znaczenie zyskują precyzyjne uderzenia w logistykę i infrastrukturę zaplecza.

