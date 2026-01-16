Ambasada Japonii w Ukrainie poinformowała, że ukończyła dostawę 30 dodatkowych pojazdów Toyota High Mobility Vehicle (HMV) dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Ostatnia partia, składająca się z 14 pojazdów, dotarła do hubu przeładunkowego w Polsce 12 stycznia, a obecnie trafia na wyposażenie żołnierzy. Ta dostawa jest częścią szerszego pakietu wsparcia, obejmującego m.in. również dwa kontenery z zaopatrzeniem medycznym. W sumie Japonia przekazała Ukrainie już 131 pojazdów, wzmacniając logistykę i mobilność ukraińskich sił w obliczu trwającego konfliktu.

Toyota HMV, znana również jako wojskowa wersja Toyota Mega Cruiser, to specjalistyczny pojazd terenowy opracowany w latach 90. XX wieku na potrzeby Japońskich Sił Samoobrony (JSDF). Zaprojektowany do zastąpienia starszych jeepów i lekkich ciężarówek. Te pojazdy oferują wyjątkową mobilność w trudnym terenie, co czyni je funkcjonalnym odpowiednikiem amerykańskiego Humvee (HMMWV).

Rozwiń

Japonia wysłała Ukrainie potężne wsparcie militarne

Maszyny te są przeznaczone do transportu personelu wojskowego, ewakuacji medycznej oraz operacji w bardzo trudnych warunkach, jakich nie brakuje na Ukrainie, gdzie standardowe SUV-y nie dają rady. W kontekście pomocy dla Ukrainy, HMV mają wspierać ukraińskie siły w szybkim przemieszczaniu się i logistyce na froncie, ponieważ to teraz najważniejsze.

Dane techniczne Toyota HMV podkreślają jej wojskowy charakter. Pojazd napędzany jest 4,1-litrowym turbodieslem o mocy około 153-170 KM i maksymalnym momencie obrotowym 382 Nm, osiąganym już przy niskich obrotach (od 1800 obr./min). Silnik współpracuje z 4-biegową automatyczną skrzynią biegów z blokadą momentu obrotowego oraz reduktorem, zapewniając pełny napęd 4x4 z blokadami dyferencjałów przedniego, centralnego i tylnego.

Toyota High Mobility Vehicle idealna na warunki Ukrainy

Masa własna wynosi około 2850 kg, a ładowność to 600-750 kg. Pojazd ma długość 5090 mm, szerokość 2170 mm, wysokość 2075 mm i rozstaw osi 3395 mm. Prześwit terenowy sięga 420 mm, dzięki portalowym osiom, a system czterokołowego skrętu umożliwia promień skrętu zaledwie 5,6 m. Pojazd może przewozić 8-10 żołnierzy z pełnym wyposażeniem, przy tym osiągając prędkość maksymalną 130 km/h. Opcjonalnie wyposażony w system regulacji ciśnienia w oponach (CTIS) i hamulce tarczowe w osiach.

Przekazanie tych pojazdów to część nowej polityki Japonii, która ze względu na konstytucyjne ograniczenia (artykuł 9 Konstytucji, promujący pacyfizm) unika dostaw broni śmiercionośnej, skupiając się na pomocy humanitarnej i logistycznej. Nie można tutaj nie wspomnieć, że w czerwcu 2024 roku, Kraj Kwitnącej Wiśni wysłał na Ukrainę lekkie ciężarówki Mitsubishi Type 73 Kogata i pojazdy gąsienicowe Morooka. Dla Ukrainy, walczącej z rosyjską inwazją, te SUV-y znacząco poprawiają zdolności operacyjne, umożliwiając szybki transport w warunkach wojennych, gdzie drogi są zniszczone lub niedostępne.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News