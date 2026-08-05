Zniszczony pocisk pokazuje, czym Iran ulepszył swoją broń

Irańczycy kontynuują ataki na bazy USA i jego sojuszników na Bliskim Wschodzie. Co więcej, okazuje się, że w swoich pociskach mogą mieć technologię, która pomaga im przynajmniej częściowo przebić się przez obronę przeciwlotniczą. Wskazuje na to jedno zdjęcie wraku takiego pocisku zrobione w Iranie.

Eksperci wskazali, że widać na nim fragmenty 4-elementowej anteny CARPA. Może ona utrudniać zagłuszanie sygnałów satelitarnych, służących do nawigowania pocisku.

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CRPA, czyli kontra na zagłuszenia w walce elektronicznej

Antena CRPA, czyli antena o kontrolowanym wzorcu odbioru, charakteryzuje się dużą dynamiką. Dostosowuje swój odbioru w czasie rzeczywistym, aby skupić się na prawidłowych sygnałach satelitarnych, jednocześnie tłumiąc zakłócenia z innych kierunków i tym samym zwiększając skuteczność nawigacji.

4-elementowa antena CRPA może kontrować jednocześnie do trzech źródeł zakłóceń. Nie jest to rozwiązanie, które całkowicie tłumi zagłuszenia, szczególnie jeśli ma operować w środowisku walki elektronicznej na systemie wojskowym. Niemniej nawet taki dodatek może realnie wpłynąć na efektywność takiego pocisku rakietowego, wymuszając dłuższy czas potrzebny do jego zakłócenia.

Nie ma informacji, skąd Irańczycy pozyskali tę technologię lub czy sami ją skonstruowali. Istnieje możliwość, że została dostarczona w pewnej formie przez Federację Rosyjską, która jest jednym z państw przyjaznych Iranowi, prowadzącym z nim wymianę technologii wojskowych.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Iran kontynuuje ataki pociskami balistycznymi

Antena CRPA to ważny dodatek, który faktycznie może poprawiać skuteczność irańskich pocisków balistycznych z systemami nawigacji satelitarnej. Być może wykorzystanie tej technologii sprawiło, że irańska rakieta doleciała do celu podczas jednego z ataków na bazę lotniczą Muwaffaq Salti 17 lipca, zabijając dwóch amerykańskich żołnierzy. Według doniesień mediów Irańczycy mieli dokładnie uderzyć pociskami balistycznymi w jeden z baraków mieszkalnych, w którym znajdowali się żołnierze.

Iran przeprowadził też próby ataków rakietowych pod koniec lipca w związku z wcześniejszymi uderzeniami USA na irańską infrastrukturę energetyczną i wojskową. Obecnie Iran prowadzi rozmowy z Omanem, dotyczące czasowego 60-dniowego porozumienia regulującego żeglugę przez cieśninę Ormuz oraz kwestię opłat za tranzyt statków. Prezydent USA Donald Trump traktuje to jako szansę na otwarcie cieśniny Ormuz w najbliższych dniach, dodając, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, USA znów uderzy na Iran.



