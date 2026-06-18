Jest cichy jak lodówka. "Dispatch" może zmienić pole walki

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Kanadyjski startup NorthForge poinformował, że zakończył projektowanie nietypowego pojazdu, który może zmienić sposób prowadzenia rozpoznania na polu walki. "Dispatch" to w pełni elektryczny motocykl zaprojektowany od podstaw z myślą o misjach wywiadowczych i operacjach w terenie, gdzie kluczowe znaczenie mają cisza, mobilność i niezawodność.

Motocykl Disptach firmy NorthForge
50 decybeli i 200 km zasięgu. Specyfikacja Dispatch robi wrażenieNorthForge za Defence Blogdomena publiczna

Maszyna jest już gotowa do testów z udziałem kanadyjskich sił zbrojnych, a jej specyfikacja brzmi bardziej jak projekt z futurystycznego laboratorium niż klasyczny sprzęt wojskowy. Najbardziej imponującą cechą "Dispatch" jest jednak poziom hałasu poniżej 50 decybeli, bo to wartość porównywalna z cichym biurem lub lodówką, co w warunkach bojowych oznacza to możliwość prowadzenia rozpoznania bez zdradzania pozycji.

Cisza, która może decydować o przewadze

W praktyce jedynym źródłem dźwięku pozostają opony i mechanika jazdy, co przy masie pojazdu ograniczonej do około 140 kg w pełnym zestawie znacząco redukuje wykrywalność. "Dispatch" został również zaprojektowany do działania w warunkach, które wykraczają poza standardy cywilnych pojazdów. Może funkcjonować w temperaturach od -45 do +45°C, co czyni go sprzętem gotowym zarówno na arktyczne zimno, jak i pustynne upały.

Kluczową rolę odgrywa tu system trzech modułowych baterii, które zapewniają redundancję. Nawet awaria dwóch z nich nie unieruchamia pojazdu, a ich wymiana zajmuje mniej niż minutę. Co ważne, system może być ładowany z różnych źródeł, bez konieczności specjalistycznej infrastruktury.

Konstrukcja rodem z lotnictwa

Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów projektu jest zastosowanie skorupowej konstrukcji znanej z lotnictwa. Zamiast klasycznej ramy nośnej, całą wytrzymałość zapewnia skorupa pojazdu. Efekt? Niska masa, wysoka sztywność i duża odporność na skręcanie w terenie. 

Całość waży zaledwie 92 kg bez baterii, a pełny motocykl pozostaje lżejszy niż wiele klasycznych maszyn z silnikami o pojemności 300 cm³. Co więcej, konstrukcję można rozłożyć przy użyciu zaledwie trzech narzędzi, a cały pojazd mieści się w skrzyni transportowej o wymiarach 1,5 x 0,9 x 0,6 m.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

Mimo niewielkiej masy "Dispatch" potrafi przewieźć aż 200 kg ładunku. Osiąga prędkość do 110 km/h i ma zasięg około 200 km, co w warunkach operacyjnych daje realną przewagę w szybkich działaniach rozpoznawczych. Na ramie umieszczono pięć punktów montażowych oraz dodatkowe uchwyty na widelcach przednich, co pozwala na konfigurację sprzętu w zależności od misji.

NorthForge podkreśla, że projekt powstał we współpracy z żołnierzami, a nie w oparciu o cywilne motocykle adaptowane do zastosowań militarnych. To kluczowa różnica, bo konstrukcja od początku była tworzona z myślą o przetrwaniu, a nie komforcie czy kosztach produkcji. Pojazd ma być w ponad 80 proc. produkowany w Kanadzie, a system bateryjny powstał w pełni w kraju, bez komponentów z państw spoza sojuszy NATO.

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