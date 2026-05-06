Za namierzenie i wskazanie celu odpowiadała bateria rozpoznania artyleryjskiego Ares z 57. Brygady - nagranie z operacji pokazuje moment identyfikacji oraz skutecznego uderzenia w system znajdujący się na zapleczu frontu. Według ukraińskich sił system był aktywnie wykorzystywany w obwodzie charkowskim do ostrzału pozycji obronnych i celów o wzmocnionej konstrukcji.

Ukraińcy upolowali kolejnego "Tulipana"

Jego głównym zadaniem jest niszczenie bunkrów, umocnień oraz silnie bronionych punktów w terenie zurbanizowanym, gdzie klasyczna artyleria często okazuje się niewystarczająca.

Co ciekawe, od początku wojny Ukraińcy dopadli dosłownie kilka egzemplarzy, ale warto pamiętać, że według dostępnych informacji Rosja dysponuje zaledwie dziewięcioma 2S4 Tulipan i nie jest w stanie produkować nowych, więc każdy jest na wagę złota.

Z tego powodu każdy moździerz jest bardzo mocno chroniony przez systemy obrony powietrznej, w tym wyrzutnie S-300, więc jego upolowanie to nie lada sztuka - jak jednak widać Ukraińcy opanowali ją niemal do perfekcji.

2S4 Tulipan. Może i stary, ale śmiertelnie niebezpieczny

2S4 Tulipan to rosyjski gąsienicowy moździerz samobieżny kalibru 240 mm - największy samobieżny moździerz zaprojektowany w ZSRR - produkowany w latach 1971-1979, który powstał jako odpowiedź na amerykańską haubicę kalibru 203 mm oraz ciężką armatohaubicą kalibru 240 mm.

Może wystrzeliwać granaty burzące, kasetowe, przeciwbetonowe, chemiczne, a nawet jądrowe, jednak podstawowym rodzajem amunicji jest granat burzący o masie 130 kilogramów.

Po wdrożeniu do armii okazał się niszczycielską bronią, która mogła prowadzić skuteczne ataki na miasta - z tego powodu szybko zyskał przydomek "niszczyciela miast" i w Ukrainie mieliśmy już niestety okazję zobaczyć, co potrafi. Kilka takich systemów dokonywało wyniszczających ataków na Mariupol wiosną ubiegłego roku, podczas próby złamania oporu obrońców Azowstalu i przejęcia miasta przez Rosjan.

