Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall poinformował właśnie, że niebawem na froncie w Ukrainie pojawią się nowiutkie bojowe wozy piechoty o nazwie KF41 Lynx. Umowa została zawarta w grudniu 2025 roku, a jej wartość dla początkowej partii pięciu pojazdów wynosi kilkadziesiąt milionów euro.

"Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyła nas Ukraina. Chcielibyśmy również podziękować rządowi niemieckiemu za wsparcie. To zamówienie to fundamentalny sukces, który podkreśla nasze nieustające wysiłki na rzecz wspierania Ukrainy" - powiedział Armin Papperger, prezes zarządu Rheinmetall AG.

KF41 Lynx to potężne bojowe wozy piechoty

Co ciekawe, całość zamówienia jest finansowana przez rząd federalny Niemiec. To ogromne wsparcie dla ukraińskiej armii, ponieważ bojowych wozów piechoty jest jak na lekarstwo, a to właśnie dzięki nim można skuteczniej walczyć z rosyjskim okupantem na pierwszej linii frontu. Pojazdy mają systemy ochrony przed dronami, dzięki czemu pozwolą bezpieczniej przemieszczać się w trudnym terenie ukraińskim oddziałom.

Dostawy pierwszych pięciu egzemplarzy Lynx KF41 zaledwie półtora miesiąca po podpisaniu umowy to ekspresowe tempo realizacji, biorąc pod uwagę, że wcześniej (pod koniec 2024 roku) Ukraina otrzymała jeden egzemplarz pojazdu do testów i oceny. Lynx KF41 to jeden z najnowocześniejszych gąsienicowych bojowych wozów piechoty na świecie. Charakteryzuje się wysoką modularnością, otwartą architekturą elektroniczną, doskonałą ochroną balistyczną i przeciwminową oraz dużą przestrzenią dla załogi i desantu.

KF41 Lynx pozwolą skutecznej walczyć z Rosjanami

W wersji przeznaczonej dla Ukrainy pojazdy są wyposażane w dwulufową wieżę Lance. Jest to automatyczna armata kal. 30 lub 35 mm, która dostosowana jest specjalnie do wymagań ukraińskich sił zbrojnych. Uzbrojenie główne obejmuje automatyczne działko, a konstrukcja pozwala na łatwą integrację przyszłych systemów uzbrojenia i elektroniki.

BMP jest chroniony przed pociskami kalibru 30 mm w projekcji czołowej i pociskami kalibru 14,5 mm w projekcji bocznej. Spód pojazdu gwarantuje ochronę przed wybuchem równoważnym 10 kg trotylu. Napęd BMP stanowi silnik Liebherr D9612 o mocy 1470 koni mechanicznych, który pozwala na rozpędzenie się do 70 km/h. Zasięg na utwardzonej drodze wynosi 500 km. Załoga wozu bojowego składa się z trzech osób, a grupa desantowa liczy 9 osób.

Fabryka pojazdów Lynx KF41 powstanie w Ukrainie

Ukraina wybrała Lynx KF41 jako jeden z głównych przyszłych bojowych wozów piechoty po intensywnych testach i porównaniach z innymi konstrukcjami. Pojazd ten dołączy do uzbrojenia obok już dostarczanych zachodnich systemów jak amerykański M2 Bradley czy szwedzki CV90, znacznie podnosząc zdolności manewrowe i ochronę ukraińskiej piechoty zmechanizowanej.

Rheinmetall podkreśla, że obecne zamówienie to dopiero początek większego programu zakupowego. W planach jest dalsza współpraca, w tym przeniesienie części produkcji Lynx bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Ma to pozwolić przyspieszyć dostawy i wesprzeć lokalny przemysł obronny. Na razie nie jest to możliwe, ponieważ Rosja może dokonać ataku rakietowego na fabrykę, np. za pomocą pocisków Oresznik, których Ukraina nie jest w stanie zestrzelić.

