Kałasznikow wysyła na front nowe karabiny snajperskie
Koncern Kałasznikow poinformował w tym tygodniu, że zrealizował kolejne dostawy dla rosyjskiej armii. Tym razem chodzi o karabiny wyborowe SV-98, komorowane pod naboje 7,62x54R, które zostały dostarczone w ramach państwowego kontraktu na 2025 rok.
SV-98 to rosyjski karabin wyborowy bazujący na sportowym karabinie Rekord-CISM, zaprojektowany w 1998 roku z myślą o jednostkach specjalnych i służbach porządkowych. Mimo upływu ponad dwóch dekad nadal cieszy się zainteresowaniem ze strony rosyjskiego wojska i formacji bezpieczeństwa, pozostając zdaniem producenta "kluczowym środkiem precyzyjnego prowadzenia ognia na dystansach do 1000 metrów".
Cechy konstrukcyjne i zastosowanie SV-98
Koncern Kałasznikow zwraca uwagę na cechy SV-98 sprzyjające strzelcowi wyborowemu. Samonośna lufa zwiększa precyzję strzału, zwłaszcza przy użyciu amunicji snajperskiej 7N1 i 7N14. Do tego dochodzą kompatybilność z pełnym spektrum nabojów 7,62×54R oraz możliwość montażu tłumików i celowników dzięki szynie Picatinny na komorze zamkowej.
Zastosowano tu również nowocześniejsze elementy ergonomiczne, takie jak szkielet z stopu aluminium, chwyt pistoletowy z polimeru odpornego na uderzenia oraz w pełni regulowana kolba. Jako alternatywę dla optyki, na platformie przewidziano także mechaniczne przyrządy celownicze.
Użytkowanie i kontekst operacyjny
Karabin ma 1375 mm długości, 1200 mm bez tłumika dźwięku, z czego 650 mm to lufa i waży 7,8 kg ze standardowym celownikiem optycznym i amunicją.
Kałasznikow zaznaczył, że system jest aktywnie wykorzystywany w działaniach, które rosyjskie władze określają jako "specjalna operacja wojskowa" na terytorium Ukrainy. Producent nie ujawnił jednak liczby dostarczonych karabinów, informując jedynie, że przesyłka stanowi element "rozległych" dostaw mających zaspokoić potrzeby frontowe.