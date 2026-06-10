Powstające w radomskim "Łuczniku" Groty od kilku lat stają się podstawowym typem karabinka wykorzystywanym w Siłach Zbrojnych RP. Broń jest jednocześnie stale rozwijana i usprawniana przed producenta we współpracy z wojskiem.

Pierwotnie karabinki trafiały do sił specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej, a do tej pory łącznie zamówiono już ponad 250 tys. sztuk broni dla wszystkich rodzajów wojsk.

Nowa wersja karabinka GROT

O zakończeniu prac nad nową wersją - A3 - karabinka poinformował w środę w komunikacie "Łucznik". Jak czytamy, szef odpowiedzialnej za zakupy sprzętu dla wojska Agencji Uzbrojenia gen. Artur Kuptel zaakceptował dokumentację techniczną w najnowszej wersji. To oznacza, że jest ona gotowa do wdrożenia w Wojsku Polskim.

"Dzięki równolegle prowadzonym pracom technologicznym Spółka jest w pełni przygotowana do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony Narodowej" - zapewnia "Łucznik".

MSBS (Modułowy System Broni Strzeleckiej) Grot w wersji A3 to obecnie najbardziej zaawansowana wersja tej konstrukcji. Jak informuje Łucznik", w nowa w konstrukcji nowej wersji broni "uwzględniono doświadczenia wynikające z eksploatacji wcześniejszych odmian broni oraz uwagi zgłaszane przez żołnierzy podczas użytkowania i testów".

"Nowa wersja została bardzo dobrze oceniona przez użytkowników, którzy mieli możliwość sprawdzenia jej w praktyce. Pozytywne opinie dotyczyły przede wszystkim ergonomii, niezawodności oraz rozwiązań zwiększających komfort eksploatacji podczas intensywnego użytkowania" - zapewnia fabryka.

- Akceptacja dokumentacji MSBS GROT A3 potwierdza osiągnięcie założonych celów w kolejnym etapie rozwoju tej konstrukcji. To efekt pracy konstruktorów, technologów, pracowników produkcji oraz ścisłej współpracy z użytkownikami wojskowymi. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji najnowszej wersji karabinka i realizacji przyszłych zamówień dla Sił Zbrojnych RP - powiedział cytowany w komunikacie spółki jej prezes Seweryn Figurski.

Poza Wojskiem Polskim Groty trafiły już do kilku odbiorców zagranicznych. Co najmniej 10 tys. sztuk w wersjach A1 i A2 trafiło do broniących się przed rosyjską inwazją ukraińskich żołnierzy, pewna ilość została także zamówiona także przez siły zbrojne Rwandy.

MSBS GROT. Co to za karabin?

5,56 mm karabinek szturmowy Grot został opracowany przez Fabrykę Broni Łucznik w Radomiu we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, w ramach programu opracowania wyposażenia dla "żołnierza przyszłości" Tytan. Jak podaje producent, modułowa konstrukcja zapewnia możliwość szybkiego dostosowania do potrzeb użytkownika, a karabinek może występować w wielu konfiguracjach i wersjach, zarówno w układzie klasycznym jak i bezkolbowym. Pierwsze egzemplarze MSBS GROT weszły na wyposażenie Sił Zbrojnych RP w 2017 r.





Co decyduje o tym, czy pszczoła zostanie królową? INTERIA.PL