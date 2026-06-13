W skrócie F-35 są w Polsce, ale zanim będą chronić polską przestrzeń powietrzną, konieczne są określone przygotowania operacyjne.

Generałowie informują, że 11. Eskadra Lotnicza powinna osiągnąć gotowość operacyjną w 2027 roku, po spełnieniu warunków dotyczących liczby maszyn, przeszkolenia załogi i infrastruktury.

Pełne wdrożenie F-35 to również stworzenie systemu szkolenia i zapewnienie współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych, co potrwa kilka lat.

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W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku redakcja Interii GeekWeek rozmawiała z dowódcą 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Norbertem Chojnackim oraz Inspektorem Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. pil. Tomaszem Jatczakiem. Pytaliśmy o przewagę F-35 nad konkurencyjnymi maszynami, czy oprogramowanie naszych samolotów daje im już pełne zdolności bojowe, jak wygląda proces wdrażania nowych myśliwców do polskiej armii oraz kiedy osiągną gotowość operacyjną.

F-35 jako rozgrywający pola walki

F-35 ma dać naszej armii nowe zdolności. Według generała Chojnackiego szczególnie ważną jest możliwość dystrybucji informacji pomiędzy różnymi rodzajami sił zbrojnych. F-35 działa jak swoisty rozgrywający na polu walki.

Szef Inspektoratu Sił Powietrznych podkreślił, że nasze F-35 już posiadają zdolności bojowe. Dodał, że samoloty też przechodzą stałe aktualizacje oprogramowania przez ich producenta - firmę Lockheed Martin - które to są wpisane w harmonogram.

F-35 w Łasku. Marcin Jabłoński archiwum prywatne

Kiedy F-35 staną się operacyjne?

Generał Chojnacki wskazał, że 11. Eskadra Lotnicza - pierwsza polska jednostka wykorzystująca F-35 - według planów ma być gotowa do operacyjnego działania już w 2027 roku. Jak określił, samym ma być gotowa do działania "w każdym miejscu na świecie".

Osiągnięcie gotowości przez 11. Eskadrę Lotniczą będzie pierwszym sukcesywnym etapem wdrożenia F-35 do sił zbrojnych RP. Aby to się stało, wymagane jest, aby w kraju znajdowało się co najmniej 8 maszyn, przeszkolonych została odpowiednia liczba pilotów i personelu naziemnego oraz zapewnione były niezbędne części zamienne. Generał Jatczak podkreślił, że jeszcze w tym roku w Polsce ma być 14 F-35, a ich wstępna gotowość operacyjna (IOC) przewidziana jest na 2027 rok.

Budowa całego systemu

Generał Chojnacki podkreślił w rozmowie, że jednak wdrożenie F-35 to nie tylko kwestia zapewnienia zdolności lotów bojowych i wykonywania operacji. To także stworzenie całego systemu treningowego i doprowadzenie do interoperacyjności z innymi domenami sił zbrojnych. Jak zauważył, dokonanie tego może potrwać lata.

Gen. bryg. pil. Norbert Chojnacki oraz gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak odpowiadają Interii GeekWeek na pytania o F-35. Marcin Jabłoński INTERIA.PL



