Kijów zbudował elektroniczną kopułę. Ma zatrzymać rosyjskie Shahedy

W skrócie Nad Kijowem uruchomiono rozbudowany system walki elektronicznej, który ma utrudniać zdalne sterowanie rosyjskimi dronami Shahed wykorzystującymi łączność MESH.

Instalacja składa się z setek punktów rozmieszczonych w całej stolicy, a w jej powstanie zaangażowano sztab generalny, ministerstwa oraz producentów sprzętu.

Nowa tarcza zmusiła siły rosyjskie do wstrzymania działań i modernizacji dronów, co potwierdza rosnące znaczenie walki elektronicznej w obronie przeciwlotniczej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Kijów zyskał nową formę ochrony przed rosyjskimi dronami. Ukraińcy zbudowali nad stolicą elektroniczną kopułę, która ma utrudniać przeciwnikowi zdalne sterowanie Shahedami. O przeprowadzeniu operacji poinformował Serhij Flash, otwiera się w nowym oknie, ekspert technologii radiowych i doradca prezydenta Ukrainy.

Elektroniczna kopuła nad Kijowem

Rosjanie wykorzystują do sterowania częścią dronów technologię łączności MESH. Dzięki niej operator znajdujący się na terytorium Rosji może przesyłać polecenia do maszyny za pomocą modemu radiowego zamontowanego na pokładzie Shaheda. To rozwiązanie sprawia, że bezzałogowiec nie musi działać wyłącznie według wcześniej zaprogramowanej trasy.

Ukraińcy postanowili utrudnić taką komunikację. W tym celu stworzyli nad Kijowem elektroniczną kopułę, która zakłóca sygnały radiowe wykorzystywane do zdalnego kierowania dronami. Nie jest to jedna wielka antena, lecz rozbudowana instalacja obejmująca wiele punktów w różnych częściach miasta.

Zadania były ogromne i ambitne – w ciągu kilku tygodni trzeba było wykonać dużą ilość pracy na terenie całego miasta.

Rozwiń

Setki punktów i praca przez całą dobę

W operację zaangażowano głównych producentów sprzętu do walki elektronicznej, którzy przez całą dobę zajmowali się produkcją i montażem urządzeń. Współpracowały z nimi ukraiński Sztab Generalny, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz jednostki sił zbrojnych.

Może cię zainteresować: Militaria Rosja totalnie zaskoczona nową bronią Ukrainy. Zdziesiątkowała ich drony Filip Mielczarek

Co ciekawe, największym wyzwaniem nie było wyłącznie przygotowanie technologii. Trzeba było znaleźć miejsca na anteny i urządzenia, a następnie skoordynować ich instalację w całym mieście.

- Operacja okazała się trudna nie tylko pod względem technicznym, ale również organizacyjnym. Mówimy przecież o wielu setkach lokalizacji, w których trzeba było rozmieścić anteny i sprzęt na terenie całego miasta - wyjaśnił ekspert.

Rosjanie muszą zmienić sposób działania

Według Flasha uruchomienie systemu zmusiło przeciwnika do przerwy, modernizacji Shahedów i poszukiwania innych rozwiązań technicznych. To ważne, bo walka z dronami nie ogranicza się już do fizycznego niszczenia nadlatujących maszyn. Coraz większe znaczenie ma właśnie odbieranie im możliwości skutecznej komunikacji.

Oczywiście elektroniczna kopuła nie oznacza, że Kijów stał się całkowicie odporny na ataki.



